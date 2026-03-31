Ciudadanía por nacimiento Ciudadanía por nacimiento en EEUU: ¿Qué pasará mañana miércoles en la Corte Suprema? La política migratoria de Donald Trump llegará a la Corte Suprema el miércoles, aquí te informamos qué sucederá

Video Corte Suprema debate la orden de eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados

La política migratoria de Donald Trump llega el miércoles 1 de abril 2026 al máximo tribunal de Estados Unidos, por ello aquí en N+ Univision te informamos qué pasará en la Suprema Corte respecto a la posible cancelación de la ciudadanía por nacimiento.

Donald Trump firmó en enero de 2025 una orden para negar la ciudadanía por nacimiento, particularmente para hijos de inmigrantes.

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La medida busca restringir la ciudadanía por nacimiento para los hijos de quienes están como indocumentados o tienen un permiso temporal para estar de forma legal en Estados Unidos, como los turistas o empleados extranjeros.

En un contenido anterior, te informamos qué pasaría con tu hijo si es que se aprueba la cancelación de la ciudadanía por nacimiento.

¿Qué dice la propuesta de Trump?

En su segundo mandato al frente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump ha endurecido las medidas contra inmigrantes, por ejemplo operativos en ciudades santuario y la intención de cancelar la ciudadanía por nacimiento.

La medida de Trump busca restringir la ciudadanía por nacimiento para personas indocumentadas, así como para aquellas que tienen un permiso temporal.

Video Polémica por 'Save America': ¿Por qué se cree que esta propuesta podría desalentar el voto de millones?

El mismo Trump escribió en su cuenta de Truth Social que “la ciudadanía por nacimiento no tiene que ver con gente rica de China y del resto del mundo que quiere que sus hijos, y cientos de miles más, a cambio de dinero, se conviertan de forma ridícula en ciudadanos de los Estados Unidos de América”.

El mandatario asegura que “se trata de los bebés de los esclavos. Somos el único país del mundo que se digna siquiera a debatir este tema. El mundo se está enriqueciendo vendiendo ciudadanías a nuestro país, mientras se ríe de lo estúpido que se ha vuelto nuestro sistema judicial estadounidense (¡aranceles!). ¡Los jueces y magistrados estúpidos no hacen un gran país!”.

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La medida instruye a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos a los niños cuyos padres no son originarios de Estados Unidos o carecen de una residencia permanente, rompiendo con la interpretación dominante durante décadas.

Trump hace referencia a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sometidas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Además, aclara que “ ningún Estado promulgará ni aplicará ninguna ley que menoscabe los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negará a ninguna persona bajo su jurisdicción la igualdad de protección ante la ley”.

¿Qué pasará en la Corte Suprema por el tema de la ciudadanía por nacimiento?

Tribunales menores han bloqueado la medida de Donald Trump, y ahora toca a la Corte Suprema atender el caso.

El miércoles 1 de abril de 2026, la Corte Suprema tendrá una audiencia para conocer el caso y escuchar los argumentos en torno al tema.