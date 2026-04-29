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Hombre lleva el cadáver de su hermana a un banco en la India después de que le negaran retirar a su nombre

“He ido varias veces al banco y la gente me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre", dijo Jeetu Munda

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Por:N+ Univision
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Video Detenida por llevar un cadáver en silla de ruedas a un banco para intentar retirar $3,241

Un hombre del estado de Odisha, India, desenterró a su hermana y llevó al cadáver a la sucursal, después de que el banco le negara acceder a los fondos.

“He ido varias veces al banco y la gente me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron”, expresó Jeetu Munda.

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¿Qué dijo el banco?

En un comunicado, el banco Indian Overseas Bank explicó que la intención de la sucursal fue proteger los intereses de los fondos de la mujer. Desmintieron haber pedido al hermano que trajera a la dueña de la cuenta en presencia física, sino que se trató de un malentendido, ya que le mencionaron que trajera el acta de defunción.

En el preciso momento, en que el hombre iba entrando con el cuerpo de su hermana, los empleados se dieron cuenta del acto y procedieron a hablarle a la policía local inmediatamente. Después de que las autoridades hablaron con Munda, él la volvió a enterrar.

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No comprendía que debía entregar el certificado de defunción

Según el inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu, informó que Jeetu Munda es inocente, porque realmente no comprendía que para acceder al dinero de su hermana necesitaba un certificado de defunción.

El hombre está siendo asistido para que pueda hacer el trámite. Cabe destacar que la hermana de Munda falleció hace dos meses y tenían ahorrado en el banco 19.300 rupias indias, lo que equivale a 200 dólares.

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