La Casa Blanca no publicó un gráfico de la caída del desempleo, incluyendo los números del gobierno de Biden, para presumir una mejora

Una publicación en Instagram falseó un supuesto posteo en X (antes Twitter) de la Casa Blanca para sugerir que los índices de la gestión Trump no son “motivo de orgullo”. El mensaje nunca existió, según confirmó la Casa Blanca a elDetector.

Por:Dayimar Ayala Altuve
La tasa de desempleo en agosto de 2025 se ubicó en 4.3%.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Instagram.

Es falso que la Casa Blanca haya publicado un gráfico en X (antes Twitter) con el que estaría presumiendo de la mejora en los índices de desempleo, incluyendo los cuatro años del gobierno presidido por Joe Biden, como sugiere el texto del post de Instagram que comparte la supuesta imagen.

Comprobamos la falsedad de la publicación, que cuenta con más de 82,000 me gusta, revisando las redes sociales de la Casa Blanca, con una respuesta por correo electrónico de la misma Casa Blanca a elDetector y contrastando que, aunque los datos sí corresponden a los números publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), no se trata de una publicación oficial o real.

Además, el posteo no tiene coherencia porque busca atacar el desempleo en la era Trump, que para agosto de 2025 se ubicó en 4.3%, cuando el desempleo en la era Biden alcanzó su mejor momento con 6.2% en febrero de 2021.

Un post falso

“Esas son noticias falsas. La Casa Blanca nunca ha publicado ese gráfico”, respondieron desde la Casa Blanca a una consulta por correo electrónico de elDetector.

El texto que acompaña en la publicación en Instagram a la supuesta gráfica publicada por el equipo de Trump afirma que las personas “más estúpidas del país trabajan ahora en la Casa Blanca” porque, añade, “son tan estúpidas como para publicar” ese índice “y actuar como si fuera un motivo de orgullo porque no saben leer un gráfico”.

Afirma tal cosa porque en la gráfica se toma en cuenta desde 2021 hasta 2025, es decir, los cuatro años de gestión del demócrata Joe Biden y los ocho meses, a efectos de reportes, que han transcurrido desde que Donald Trump asumió el poder el pasado 20 de enero de 2025.

La publicación simula un posteo desde la cuenta de X de la Casa Blanca, con su avatar (imagen de identificación) azul marino, las palabras White House en blanco y el sello de verificado que sí tiene la cuenta del Gobierno estadounidense.

Lo primero que hicimos en elDetector fue revisar el perfil en X de la Casa Blanca, y no hallamos, hasta el histórico del 20 de enero de 2025 (en la sección multimedia), la presunta publicación sobre la tasa de desempleo y el supuesto título “Llámalo el efecto Trump”.

Una búsqueda en X Search Advanced, un servicio de X para conseguir posts antiguos o publicaciones específicas, no arrojó resultados sobre la supuesta afirmación del “efecto Trump” sobre la tasa de desempleo.

La tipografía que muestra la falsa publicación en Instagram es diferente a la que se usa en X, y omite algunos detalles como la fecha y hora de publicación, así como las interacciones que ofrece la aplicación: responder, repostear, me gusta y marcador.

Los datos sí son, pero la Casa Blanca no hizo ese gráfico

El falso gráfico muestra los índices de desempleo desde 2021, donde la tasa estaba por encima de 6%, hasta 2025, con un índice de 4.3%, aunque no se lee a cuál mes corresponde.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) es la encargada de medir la actividad del mercado laboral, según detalla el portal del Gobierno de Estados Unidos.

En la web de la BLS, hay un gráfico que muestra los índices de desempleo desde 2005, es decir, los últimos 20 años.

Efectivamente, como muestra el gráfico que suplanta a la Casa Blanca, en 2021 (gestión Biden) hubo un pico de 6.2% de desempleo en febrero de 2021 y el dato más reciente es de agosto de 2025, con 4.3%, lo mismo que se ve en el falso gráfico. Visto estadísticamente, los datos más actuales son menores que los que sugiere la publicación como logro en 2021.

Conclusión

Es falso que la Casa Blanca haya publicado en su cuenta de X un gráfico de desempleo en el que presume de buenas cifras incluyendo en el mismo los cuatro años de bajadas de la administración Biden, como sugiere el texto que acompaña a esa imagen en un post en Instagram. La Casa Blanca confirmó por correo electrónico a elDetector que nunca publicaron ese gráfico. En la cuenta X de la Casa Blanca no existe esa publicación, y en el supuesto reposteo que ataca la gestión Trump se omiten algunos detalles como las interacciones, la fecha y hora en que fue publicado; también observamos que la tipografía es diferente. Si bien los datos que muestra sí son los que están en el histórico de la Oficina de Estadísticas Laborales, es falso que la Casa Blanca publicara ese gráfico. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

elDetectorFalsoDesempleoDonald TrumpDonald TrumpRedes SocialesDesinformación

