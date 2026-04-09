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Melania Trump niega vínculos con Epstein y pide audiencia para las víctimas
La primera dama estadounidense expresó su respaldo a las víctimas y solicitó la realización de una audiencia en el Congreso para atender sus casos
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Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y esposa del presidente Donal Trump, emitió un comunicado el jueves 9 de abril desde la Casa Blanca en el que negó categóricamente cualquier vínculo con Jeffrey Epstein, así como cualquier conocimiento de sus crímenes.
En el mismo mensaje, la primera dama estadounidense expresó su respaldo a las víctimas y solicitó la realización de una audiencia en el Congreso para atender sus casos. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la posible convocatoria ni la respuesta de los legisladores.
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