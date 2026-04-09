Melania Trump niega vínculos con Epstein y pide audiencia para las víctimas

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y esposa del presidente Donal Trump, emitió un comunicado el jueves 9 de abril desde la Casa Blanca en el que negó categóricamente cualquier vínculo con Jeffrey Epstein, así como cualquier conocimiento de sus crímenes.

A más de 4,800 °F y a velocidad supersónica: así será la peligrosa vuelta a la Tierra de Artemis II

En el mismo mensaje, la primera dama estadounidense expresó su respaldo a las víctimas y solicitó la realización de una audiencia en el Congreso para atender sus casos. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la posible convocatoria ni la respuesta de los legisladores.