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Melania Trump niega vínculos con Epstein y pide audiencia para las víctimas

La primera dama estadounidense expresó su respaldo a las víctimas y solicitó la realización de una audiencia en el Congreso para atender sus casos

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Video Pam Bondi ya no tiene que testificar sobre el caso Epstein, pero comité reclama su obligación

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y esposa del presidente Donal Trump, emitió un comunicado el jueves 9 de abril desde la Casa Blanca en el que negó categóricamente cualquier vínculo con Jeffrey Epstein, así como cualquier conocimiento de sus crímenes.

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En el mismo mensaje, la primera dama estadounidense expresó su respaldo a las víctimas y solicitó la realización de una audiencia en el Congreso para atender sus casos. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la posible convocatoria ni la respuesta de los legisladores.

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