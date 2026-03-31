Casa Blanca Ordenan detener construcción de salón de baile de la Casa Blanca Un juez federal ordenó este martes a la Administración Trump que suspenda la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares

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Un juez federal ordenó detener la construcción del salón de baile en la Casa Blanca, una obra emblema del presidente Donald Trump, atendiendo una solicitud de National Trust for ⁠Historic Preservation.

El juez federal de distrito Richard Leon, de Washington, escribió: “He llegado a la conclusión de que es probable que el National Trust tenga éxito en cuanto al fondo, ya que ninguna ley se acerca a otorgar al presidente la autoridad que este afirma tener”.

El presidente de los Estados Unidos es el administrador de la Casa Blanca para las futuras generaciones de primeras familias. ¡No es, sin embargo, el propietario! Richard Leon, juez federal de distrito



Leon suspendió la ejecución de su orden durante 14 días, reconociendo que el caso “plantea cuestiones novedosas y de gran peso, y que detener un proyecto de construcción en curso puede plantear problemas logísticos”.

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Además, reconoció que es probable que la Administración recurra su decisión. El juez dictaminó asimismo que cualquier obra de construcción necesaria para garantizar la seguridad y la protección de la Casa Blanca queda excluida del alcance de la orden judicial y afirmó que había examinado el material que el Gobierno le había remitido de forma confidencial antes de llegar a la conclusión de que detener las obras no pondría en peligro la seguridad nacional.

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Durante la vista, Leon se mostró escéptico ante lo que calificó como las "teorías y dinámicas cambiantes" del Gobierno en sus argumentos sobre el caso.

"No creo que sea una teoría nueva", dijo el abogado del Departamento de Justicia, Jacob Roth, al juez.

Leon expresó su frustración ante los intentos de Roth de equiparar el gigantesco proyecto del salón de baile con obras de construcción relativamente modestas realizadas en la Casa Blanca bajo administraciones anteriores.

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"Este es un símbolo emblemático de esta nación", dijo el juez.

La administración argumentó que otros presidentes no necesitaron la aprobación del Congreso para proyectos de renovación de la Casa Blanca anteriores, tanto grandes como pequeños.

"Muchos de esos proyectos fueron muy controvertidos en su momento, pero desde entonces se han convertido en partes aceptadas —e incluso queridas— de la Casa Blanca", escribieron los abogados del Gobierno.

Datos sobre el salón de baile en la Casa Blanca

La Casa Blanca anunció el proyecto del salón de baile durante el verano. La construcción del salón de baile en la Casa Blanca es parte de la remodelación del ala Este.

El salón tendría capacidad para 999 personas y la Casa Blanca afirmó que se financiaría con donaciones privadas, incluidas las del propio Trump.

Trump siguió adelante con el proyecto antes de solicitar la opinión de dos comités de revisión federales, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes.