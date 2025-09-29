Es falso que “todas” las transferencias mayores de 300 dólares deban reportarse al gobierno federal

Algunos códigos postales en Arizona, California y Texas están sujetos a una orden temporal.

En redes sociales circulan publicaciones —como la que nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp— que afirman que “todas las transferencias entre personas por más de 300 dólares requerirán una justificación oficial a través de una plataforma federal”. Esto es falso. Aunque la oficina del Departamento del Tesoro emitió una orden temporal, no se aplica a nivel nacional, sino únicamente a zonas específicas.

“Si envías más de $300 a un amigo, familiar o incluso a tu pareja, deberás declarar el motivo de la transferencia en un portal seguro en línea administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, dice un video publicado en Instagram, en el que se ven imágenes de Donald Trump.

Otra parte del reel asegura que, de acuerdo con un supuesto anuncio de marzo de 2025 de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), la medida busca combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y las transferencias entre personas no declaradas.

No es a nivel nacional ni de forma indefinida

Lo que ocurrió en realidad es que la FinCEN –una oficina del Departamento de Tesoro– emitió una Orden Geográfica Temporal (GTO, por sus siglas en inglés) que exige a negocios de servicios monetarios (MSB), por sus siglas en inglés) presentar reportes a ese organismo por transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares.

La GTO exige a “instituciones financieras nacionales” y negocios en zonas específicas cumplir requisitos adicionales de registro o reporte de transacciones, en línea con la prioridad de la administración de “combatir a los cárteles de droga y detener el flujo de drogas mortales hacia Estados Unidos”.

La nueva disposición, que entró en vigor el 10 de septiembre de 2025 y estará vigente hasta el 6 de marzo de 2026, aplica a determinados “condados y códigos postales” de “Arizona, California y Texas”. No es una medida nacional ni permanente; las GTO no pueden exceder 180 días, aunque pueden renovarse.

La orden reemplazó a otra previa —que requería reportar transacciones en efectivo de 200 dólares o más— y que venció el 9 de septiembre de 2025. Sin embargo, esa medida no era de alcance nacional; solo requería “todas empresas de servicios monetarios” informaran sobre operaciones en efectivo de “más de 200 pero no más de 10,000 dólares” realizadas en “30 códigos postales de California y Texas”.

Más allá de estas medidas temporales, la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) es la norma general que rige en Estados Unidos. Esta ley obliga a las instituciones financieras a reportar las transacciones en efectivo superiores a 10,000 dólares en un solo día mediante el Formulario 112 de FinCEN, conocido oficialmente como Reporte de Transacciones en Efectivo.

Las transacciones superiores a 10,000 dólares en efectivo que se hacen en los bancos, comercios o negocios deben ser también reportadas al IRS.

Conclusión

Es falso que "todas" las transferencias de 300 dólares o más deban declararse en una plataforma federal, como aseguran algunas publicaciones en redes sociales. En realidad, el Departamento del Tesoro ha emitido órdenes temporales que obligan a ciertos negocios de servicios monetarios, ubicados en zonas específicas de Arizona, California y Texas, a reportar transacciones en efectivo de más de 1,000 dólares (un umbral que antes era de 200 dólares). Estas medidas, sin embargo, no se aplican a nivel nacional. La regla general en todo el país establece que deben reportarse únicamente las operaciones en efectivo que superen los 10,000 dólares en un solo día.

