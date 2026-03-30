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¿Por qué Trump amenaza con destruir infraestructura energética en Irán? Ultimátum para fin de la guerra

Trump advirtió que "concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg"

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Por:N+ Univision
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Video ¿Debe Donald Trump ser destituido?

Este lunes 30 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump amenazó con destruir la isla de Jark (instalación petrolera importante en las exportaciones de Irán), si no se hace un acuerdo pronto acerca de abrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y envió un nuevo ultimátum para poner fin a la guerra.

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“Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de 'Reinado del Terror'", mencionó.

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A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense remarcó que Estados Unidos está manteniendo conversaciones serias con la República Islámica y que se han logrado grandes avances.


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