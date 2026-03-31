Noticias Nuevas reglas de inmigración: ¿Estás en riesgo de quedarte sin casa? Especialista hace recomendación importante "Se prevé que son 80.000 familias las que pudieran ser afectadas” por nuevas reglas de inmigración que impactan en la vivienda, según la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto

Video Nuevas reglas de inmigración: Proponen que indocumentados no habiten viviendas públicas

La nuevas políticas migratorias impactan en el tema de vivienda, por ello aquí en N+ Univision te traemos las importantes recomendaciones que hace una abogada especialista en temas migratorios y con ello sepas si estás en riesgo de perder tu casa.

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explica las implicaciones legales que conllevan las nuevas normas en materia de vivienda y si ello impactará en quienes comparten el techo con personas indocumentadas.

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¿E stamos viendo una expansión en la aplicación de leyes migratorias y qué implicaciones tiene?

La abogada respondió que muchas agencias gubernamentales están colaborando con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) para presionar a las personas indocumentadas y que se deporten, desde la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos ( TSA), Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Educación y hasta bancos.

“En el caso de los bancos, ahora quieren que los indocumentados no puedan abrir cuentas bancarias”, explicó.

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¿Cuál es el cambio de las políticas del Departamento de Vivienda bajo esta estrategia migratoria?

“Es legal que una familia mixta donde hay indocumentados pueda recibir beneficios de vivienda pública; no obstante, tienen un programa donde hay tres personas y una de ellas es indocumentada; solo les dan 2/3 de asistencia”, explicó Rosa Nieto.

Nieto compartió que ahora la ley permite que un ciudadano, residente o una persona asilada pueda pedir “asistencia pública” en forma de vivienda.

Sin embargo, la propuesta que aún no es ley considera que una persona indocumentada no puede vivir en vivienda pública. Aunque la familia sea ciudadana, residente permanente o estadounidense.

“En el caso de que estén viviendo con una persona indocumentada, la familia tendrá que elegir entre quedarse en la casa y separar a la familia o que todos se salgan”, comentó la abogada.

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¿Podrían ciudadanos estadounidenses perder asistencia por vivir con familiares indocumentados?

La abogada de inmigración contestó que la propuesta hace que los “ ciudadanos estadounidenses” tengan que escoger entre viviendas a “precios módicos y reducidos”, pero estando solos, o salirse de su vivienda y buscar otra en alguna otra parte.

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¿Hay alguna otra opción legal para las familias que enfrentan esta problemática?

Alma Rosa Nieto aconsejó que, si hay personas que no han cambiado su estatus y ya tienen permiso de trabajo, residencia o ya se naturalizaron, que actualicen sus datos en la Secretaría de Vivienda cada mes. Para que salgan del banco de datos.

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“Se cree que hay muchos datos que están incompletos o inclusive errados y se prevé que son 80.000 familias las que pudieran ser afectadas”, dijo la abogada.

Finalmente, Rosa dijo que antes de que decidan salirse de una vivienda o que saquen a un familiar, se asesoren, ya que hay personas que pueden tener manera de legalizarse y no lo han explorado.

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