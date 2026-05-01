feminicidio Así econtraron en Venezuela a la mujer acusada de matar a una exreina de belleza en México A falta de una denuncia inmediata sobre el crimen, la mujer pudo salir del país sin ningún impedimento legal y llegar a Sudamérica para intentar esconderse de la justicia

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El 15 de abril de 2026, Erika María Guadalupe Herrera llegó a un departamento en Polanco, en la Ciudad de México, donde vivían su hijo y su nuera; dijo que quería hablar con ella para arreglar la relación. Pero iba armada y decidida a quitarle la vida a Carolina Flores Gómez, una modelo que ganó el certamen de belleza Miss Teen Universe Baja California en el año 2017.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de Ciudad de México, la visita comenzó a las 10:55 horas. Erika le dijo a su hijo Alejandro que la dejara a solas con su esposa, de 27 años, para tratar de mejorar la convivencia entre ambas, marcada por conflictos previos que incluso llevaron a la pareja a mudarse de Ensenada a la capital tras el nacimiento de su bebé.

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Una cámara con sensor de movimiento instalada en el departamento —utilizada para monitorear al bebé de ocho meses— registró parte de la interacción. En las imágenes se observa a ambas mujeres conversando sobre un viaje que recientemente había realizado la suegra, quien en todo momento mantiene las manos dentro de los bolsillos de su pantalón floreado.

Después, Erika le pide algo de beber a Carolina, quien se dirige a la cocina. A las 11:24 horas, la suegra sacó un arma y le disparó en varias ocasiones a la modelo después de que abrió el refrigerador; peritajes posteriores confirmaron al menos siete detonaciones.

A las 11:45 horas, la suegra tomó sus maletas —las mismas con las que había llegado 29 minutos antes— y salió del departamento para comenzar su huida, dejando el arma homicida en la cocina.

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El retraso en la denuncia que facilitó su fuga

Tras el ataque con múltiples balazos, no hubo una denuncia inmediata por parte de su hijo Alejandro ni de los vecinos del edificio situado en la calle Edgar Allan Poe, en la colonia Polanco III Sección.

El esposo de la víctima acudió ante las autoridades en compañía de su abogado el 16 de abril, casi un día después de los hechos. Declaró que lo hizo hasta entonces porque trató de alimentar a su bebé del cuerpo de su pareja ya sin vida.

Ese intervalo resultó determinante. Durante esas horas no existía una orden de aprehensión ni alertas migratorias, lo que le permitió a Erika María Guadalupe Herrera, de 63 años, abandonar el país sin impedimentos legales.

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Las investigaciones señalan que, después del crimen, la mujer pidió un taxi y permaneció oculta por varias horas en un lugar no revelado. Para el momento en que se formalizó la denuncia, ya había salido de México.

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De la orden de captura a la ficha roja de Interpol

El 17 de abril, con base en las pruebas recabadas, un juez de control giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Sin embargo, para entonces ya no había rastro de ella en territorio nacional.

Ante la posibilidad de que hubiera huido al extranjero, autoridades mexicanas a través de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron la emisión de una ficha roja de Interpol, la cual se activó hacia finales de abril.

Esto permitió su búsqueda en más de 190 países. La foto de la suegra homicida fue difundida en aeropuertos, cruces fronterizos y medios internacionales.

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Localización y detención tras dos semanas prófuga

Las indagatorias posteriores establecieron que la ruta de escape de Erika María Guadalupe Herrera incluyó Panamá como punto de tránsito antes de llegar a Sudamérica.

Finalmente, el miércoles 29 de abril por la noche, la Fiscalía capitalina confirmó su localización y detención en Caracas, Venezuela, 14 días después de asesinar a quemarropa a su nuera, la exreina de belleza.

La sospechosa quedó bajo custodia en ese país, en espera de los procedimientos correspondientes para su extradición a México, donde enfrentará cargos por feminicidio agravado.