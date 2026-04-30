ÚLTIMA HORA Noticias Detienen en Venezuela a Erika María "N" por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido en Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la noche del miércoles 29 de abril que fue detenida Erika María “N” en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela; la mujer es señalada como la principal sospechosa

Video "¿Qué hiciste, loca?": Video del crimen contra Carolina Flores; suegra habría asesinado a exreina de belleza en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX) informó la noche del miércoles 29 de abril que fue detenida Erika María “N” en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. La mujer es señalada como la principal sospechosa del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, ocurrido a mediados de este mes.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras los hechos ocurridos a mediados de abril en la alcaldía Miguel Hidalgo, la Fiscalía capitalina inició una investigación que permitió establecer su probable participación. Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026, un día después de presentada la denuncia, se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

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Suegra de Carolina Flores fue detenida en Venezuela

Con esta orden judicial, y en coordinación con la Fiscalía General de la República ( FGR) del Gobierno de México, se gestionó una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal ( Interpol), lo que permitió la localización y detención de la mujer en Venezuela.

La persona detenida permanece bajo custodia de las autoridades de ese país, mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México. La FGJCDMX agradeció la colaboración de las instancias involucradas en la localización de la imputada.

Escalofriente confesión de Erika María "N"

El caso de Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, cobró notoriedad luego de que en redes sociales se difundiera un video captado por una cámara instalada en su departamento en Polanco. Las imágenes muestran el momento en que Erika María “N”, identificada como su suegra, se acerca a la víctima, discute con ella y posteriormente le dispara en al menos seis ocasiones, provocando su muerte inmediata.

Tras las detonaciones, se escucha a Alejandro, pareja de la víctima, quien sale con el hijo de ambos en brazos y exclama: “¡¿qué hiciste loca?!”. A lo que la mujer responde: “¡nada, es que me hizo enojar!”. Él replica: “¡¿qué te pasa loca?! Es mi familia!”, y ella contesta: “Tu familia es mía, tú eras mío y ella te robó”.

Las autoridades indicaron que el caso continúa en proceso mientras se llevan a cabo los trámites legales para el traslado de la detenida a México, donde enfrentará el procedimiento correspondiente ante las instancias judiciales.