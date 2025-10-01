Trump no ha resuelto siete guerras ni es cierto que Biden nunca alabó la fortaleza del ejército: verificamos lo que dijo el presidente frente al alto mando militar

El mandatario tuvo un inusual encuentro con los militares, en Virginia.

Horas antes de que se materializara el cierre del gobierno , el alto mando militar asistió a una cita con el presidente Donald Trump, a la que fueron convocados en la base militar de Quantico, en Virginia. En un discurso politizado , el mandatario hizo afirmaciones falsas, engañosas y faltas de contexto sobre el ejército y otras temáticas, como la inmigración y la inseguridad en el país.

PUBLICIDAD

En elDetector pasamos la lupa por otras tantas falsedades y afirmaciones engañosas.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910.

“Nunca lo oí decir [a Joe Biden]. ¿Alguna vez alguien lo oyó decir 'tenemos el ejército más fuerte'?”. FALSO.

Es falso que el presidente Biden no haya dicho que Estados Unidos tiene el ejército “más fuerte”, como afirmó Trump. Quizás no con esas palabras exactas, pero hay registros en los que el demócrata alienta al ejército.

En el discurso de despedida del Comandante en Jefe del Departamento de Defensa, el 16 de enero de 2025, dijo: “Es cierto que el ejército cuenta con las mejores armas y el mejor entrenamiento del mundo. Contamos con los barcos, aviones y submarinos más avanzados. Contamos con la fuerza más inteligente y mejor entrenada de la Tierra”.

PUBLICIDAD

También hay registros de que lo dijo siendo vicepresidente.

“Cuando Biden asumió el cargo, quería rescindirla. Dijo: '¿Y esta cosa llamada Fuerza Espacial?' Podemos deshacernos de eso”. FALSO.

Las Fuerzas Espaciales (USSF, por sus siglas en inglés) son un cuerpo de seguridad creado para “proteger los intereses de nuestra nación en, desde y hacia el espacio”, según su propia descripción . El presidente Joe Biden no propuso eliminarlas.

Insistió en que ha resuelto siete guerras. FALSO.

En sus más recientes declaraciones y conferencias de prensa, el presidente Trump ha insistido en afirmar que ha resuelto siete guerras. Eso es falso, como ya hemos verificado en elDetector. Algunos de los conflictos en los que Estados Unidos ha intervenido bajo su gestión, han llegado a acuerdos parciales, y uno de ellos, por ejemplo, es un conflicto diplomático no bélico como tal. Además, una de las supuestas siete guerras de las que hace alarde, la de Serbia y Kosovo , fue durante su primera gestión.

PUBLICIDAD

Sobre el renombrado Golfo de EEUU dijo: “Tenemos el 92% del frente”. FALSO.

Es falso que Estados Unidos tenga un 92% del frente marítimo del Golfo de México, renombrado Golfo de Estados Unidos (o América) por el propio Trump. Ese territorio de agua tiene, aproximadamente, 1,550,000 metros cuadrados (600,000 millas cuadradas) de acuerdo con la Enciclopedia Britannica ; y colinda con México, Cuba y Estados Unidos .

Lo que corresponde a Estados Unidos, de acuerdo con The New York Times, es el 46% (más de 707,000 kilómetros cuadrados o 273,200 millas cuadradas) del territorio, mientras que a México corresponde el 49%, y a Cuba el 6%.

En el mismo mapa que publica The New York Times se puede observar a simple vista que el frente marítimo de Estados Unidos tampoco corresponde al 92% del total.

“Google Maps cambió el nombre” a Golfo de EEUU. FALTA CONTEXTO.

Si bien es cierto que Google incluyó el nombre de Golfo de Estados Unidos en su plataforma y es el que muestra a los usuarios que consultan desde territorio estadounidense, falta este contexto: fuera del país incluye ambas identificaciones, la de Golfo de México como principal y la de Golfo de América (o Estados Unidos) entre paréntesis.

PUBLICIDAD

“El Golfo de México ha aparecido en mapas durante siglos , pero los cambios de nombre geográfico han sido comunes a lo largo de la historia”, precisa The New York Times .

“Washington DC era la ciudad más insegura y peligrosa de Estados Unidos de América y, en gran medida, más allá de sus fronteras”. ENGAÑOSO.

En agosto, el presidente Trump ordenó desplegar la Guardia Nacional en Washington DC , porque aseguró que así la iba a “volver segura”. Su afirmación ante el alto mando militar es engañosa, porque los datos , hasta agosto , daban cuenta de que la tendencia del pico de inseguridad que vivió la capital del país en 2022 y 2023, se estaba revirtiendo.

También hay que decir es que no existe un “ ranking oficial” de las ciudades más peligrosas en el país , pues se usan diferentes métricas para poder estimarlo como, por ejemplo, tasa de homicidios, delitos violentos, robos, entre otros; y además, existe el riesgo de que la lectura de los datos sin el debido contexto, pueda crear percepciones erróneas, como advierte el FBI .

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.