El papa León XIV NO dijo: “Trump no juegues con el nombre de Dios”

Al principio de su papado, a León XIV también se le atribuyeron falsas declaraciones.

Al chatbot de elDetector nos llegó un video como consulta, que muestra un supuesto discurso del papa León XIV de 23 minutos, con una “profecía del papa sobre migrantes que sacude a México y pone en jaque a [Donald] Trump”, según el título de la grabación.

El video es un deepfake o una creación con inteligencia artificial (IA), que en este caso busca suplantar la identidad del pontífice con un discurso que no pronunció.

Dos diferentes herramientas gratuitas de detección de deepfakes nos ayudaron a determinar la falsedad de su contenido. También nos apoyamos en la observación e indicios comunes que son usados en ese tipo de creaciones digitales.

Un video intervenido digitalmente

Circula en YouTube un video de 23 minutos y más de 200,000 visualizaciones con un presunto discurso del papa León XIV supuestamente criticando al presidente Donald Trump sobre riquezas, la situación de los inmigrantes, abusos, indiferencias y otros temas. Nos lo enviaron al chatbot de elDetector para que verificáramos su autenticidad.

Si bien esta primera semana de octubre de 2025 se difundieron ampliamente las palabras del pontífice en las que afirmó que hay una contradicción entre quienes se autondenominan como “provida”, pero aprueban la pena de muerte y el trato “inhumano” a los inmigrantes, no son las mismas declaraciones que se escuchan en el supuesto discurso de 23 minutos.

Al escuchar el audio del video que nos enviaron al chatbot de elDetector se nota que los gestos y movimientos de la boca del pontífice no van en sincronía con lo que supuestamente dice. Asimismo, la voz se escucha robotizada. Lo que parece ser el discurso tiene algunos clips del papa hablando, y el resto del video se apoya en una imagen fija con una fotografía de León XIV y una de El Vaticano de fondo.

Es difícil determinar cuál fue el discurso del papa que se pudo intervenir digitalmente para crear la grabación de la supuesta “profecía del papa sobre migrantes que sacude a México y pone en jaque a Trump”, pues en muchos de sus discursos viste la sotana blanca papal, es recibido con aplausos por el público, y se asoma en un balcón con un estandarte color rojo.

Robert Prevost, nombre de pila del papa León XIV , es estadounidense de nacimiento (Chicago) , y en caso de que hubiese pronunciado un discurso tan altisonante contra el presidente Trump, los medios de comunicación con trayectoria y credibilidad habrían informado sobre sus palabras. Búsquedas en Google con una de las frases del video, en inglés y español (“Trump no juegues con el nombre de Cristo como bandera política”), nos llevaron a determinar que no hay registro de estas supuestas palabras.

Los videos que usan deepfake para desinformar suelen tener algunas características: usar muchos adjetivos, frases sensacionalistas, tener errores ortográficos, entre otros.

El papa no ha dado ese discurso

El Vaticano tiene canales oficiales de comunicación, en los que se publica todo lo relativo a las actividades, discursos, encuentros del papa e información variada relacionada con el catolicismo. Hicimos una búsqueda específica en Vatican News, el portal de información de la Santa Sede , y la ACI Prensa, que se describe como uno de los más grandes generadores de contenido noticioso católico, con dos de las palabras constantes en el video que nos enviaron: Trump y migrantes .

En la web de Vatican News, entre muchos resultados con la palabra Trump, hay una información del 1 de octubre de 2025, en la que el papa menciona directamente al presidente de Estados Unidos. El título dice: “El plan de Trump para Gaza es realista , esperemos que Hamás acepte”, en referencia a la propuesta que el mandatario estadounidense presentó a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y a otros países de Europa.

También hay otra del 18 de septiembre de 2025, que es una reseña del libro “León XIV: Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI", en la que, en una entrevista, el papa abordó muchos temas, incluida la política de su país natal y aseguró que no quiere interferir en ella. Dijo: “No tengo intención de involucrarme en política partidista”. Sobre su relación con Trump, mencionó que sería más apropiado que las iglesias de Estados Unidos interactúen con él y que no tiene intenciones de reunirse con el mandatario. Esas declaraciones son parte de un libro, no son palabras directas como, supuestamente, sí son las del discurso en el video que estamos verificando.

Con la palabra “inmigrantes” hay igual varios resultados, tanto en Vatican News como en la ACI Prensa , pero ninguno hace referencia al supuesto discurso del papa atacando a Trump. Hay un artículo en la ACI Prensa en el que León XIV menciona a los inmigrantes, pero señalando que la presencia de ellos revitaliza la Iglesia y sus lugares de acogida. Nada sobre el supuesto discurso que pone “en jaque a Trump”.

Conclusión

Es falso ese contenido en el que el papa León XIV, supuestamente, pronuncia un discurso contra el presidente Donald Trump. Dos diferentes herramientas de detección de deepfakes, así como búsquedas en Google y canales de comunicación de El Vaticano, nos ayudaron a determinar la falsedad de ese video, que proviene de YouTube y que tiene más de 200,000 visualizaciones. A la fecha de publicación de esta verificación, el papa no ha mencionado directamente al presidente Trump en declaraciones sobre los inmigrantes. La mención directa más reciente está registrada en Vatican News y ACI Prensa, y tiene que ver con el plan de paz que propuso el presidente para Gaza. También se refirió a la inmigración en Estados Unidos pero sin nombrar a Trump. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

