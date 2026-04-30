ÚLTIMA HORA washington Al menos 5 personas heridas, varias de gravedad, en un apuñalamiento en una escuela secundaria en Washington La tarde de este jueves 30 de abril, un sujeto inició un apuñalamiento masivo en el instituto Foss High School hiriendo a almenos 5 personas, cuatro de ellas se reportan graves.

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Momentos de terror vivieron estudiantes de una escuela secundaria en Tacoma, Washington, este jueves 30 de abril cuando un sujeto realizó un apuñalamiento dejando al menos a cinco personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Esta tarde, una persona joven inició un apuñalamiento masivo en el instituto Foss High School hiriendo a varias personas, posteriormente quedó bajo custodia de la policía, mientras que la zona fue asegurada.

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Entre los heridos se encuentran 4 estudiantes y un guardia de seguridad del instituto.

Los apuñalamientos se reportaron alrededor de la 1:35 de la tarde cuando el sospechoso participó en un altercado en el campus, ubicado en la cuadra 1,200 de la calle S. Tyler.

El Departamento de Policía de Tacoma confirmó ante medios locales que el atacante era un estudiante de la escuela quien también resultó herido durante los hechos.

Cuatro personas se encuentran en estado crítico, mientras que otras dos están siendo evaluadas, informó Chelsea Shepherd, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Tacoma.

Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales, aunque su estado de salud no ha sido precisado. Por su parte la escuela secundaria Foss permanece cerrada; sin embargo, el Departamento de Policía de Tucson aseguró que el área es segura mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, los Bomberos de Tacoma realizan una revisión exhaustiva del campus para descartar la existencia de otras posibles víctimas que aún no hayan sido identificadas.