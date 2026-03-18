politica ¿Qué hará el Gobierno por el precio de la gasolina? Trump toma medida para aliviar costo de energía Los energéticos, como el petróleo, han visto impactados sus precios desde el inicio de la guerra contra Irán, por lo que el Gobierno tomó una decisión para ayudar a que no suba la gasolina

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El Gobierno de Estados Unidos ha tomado una decisión este miércoles 18 de marzo de 2026 para aliviar el precio de la gasolina y otros energéticos, luego del impacto por la guerra en Irán.

El 28 de febrero de 2026, cuando comenzó la guerra en Irán, uno de los daños colaterales que se vivieron en el mundo fue el precio del petróleo y, con ello, el bolsillo de las personas se vio afectado, pues subió la gasolina.

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Este miércoles, el precio promedio del galón de gasolina regular en Estados Unidos es de 3.842 dólares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil ( AAA).

Sin embargo, en algunas estaciones, como en Oregon, se ha visto que el galón de gasolina regular rebasa los 5 dólares.

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Sube precio del petróleo

Este miércoles, la agencia de noticias AFP reportó que los precios del petróleo se dispararon, luego de que Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones de Irán en un importante yacimiento de gas natural del Golfo.

El crudo Brent del Mar del Norte subió más de un 5 % y rebasó los 108 dólares por barril. La agencia de noticias Reuters informó que el barril llegó hasta los 109,63 dólares.

Mientras que el principal contrato petrolero estadounidense, el West Texas Intermediate, subió un 1,9 %, hasta los 98,01 dólares.

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¿Qué hará el gobierno para bajar el precio de la gasolina?

La Casa Blanca anunció que este martes el presidente Donald Trump tomó una decisión par paliar el aumento del costo de los energéticos y con ello ayudar a que no suba más la gasolina.

El presidente suspendió por 60 días una ley de transporte marítimo de hace un siglo: la Ley Jones.

Durante ese periodo se levanta la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

Se trata de una medida para mitigar las "disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero" derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.