Jueza acusa a Trump de aterrorizar a los inmigrantes y extender la violencia a los estadounidenses
La jueza de distrito Sunshine Sykes, recordó las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ocurridas en enero pasado a manos de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza
La jueza federal de distrito Sunshine Sykes, de Riverside, California, acusó al gobierno de Donald Trump de aterrorizar a los inmigrantes, además de violar la ley de manera temeraria en sus esfuerzos por deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos de manera irregular.
En su sesión, la jueza también recordó las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, ocurridas a manos de agentes de ICE y de elementos de la Patrulla Fronteriza en enero pasado, y señaló que el gobierno de Trump también ha "extendido su violencia a sus propios ciudadanos".
Notas Relacionadas
Las amenazas planteadas por el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada
Acusó que, el gobierno violó un fallo emitido en diciembre, en el que determinó que era ilegal negar a muchos inmigrantes detenidos la oportunidad de ser liberados.
Le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que avisara a los inmigrantes que podrían ser elegibles para ser liberados bajo fianza y que les diera acceso a un teléfono para llamar a un abogado en el lapso de una hora.
Notas Relacionadas
Mira también: