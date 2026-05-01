USF Identifican a estudiante de la USF encontrada dentro de una bolsa en la bahía de Tampa La víctima fue identificada por ADN luego de ser hallada en avanzado estado de descomposición.

Video Caso estudiantes desaparecidos de la USF: hallan restos humanos durante búsqueda de Nahida Bristy

El cuerpo hallado en la bahía de Tampa ha sido identificado como el de la segunda estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF), originaria de Bangladesh, que se encontraba desaparecida, informó el viernes el sheriff.

Los restos de Nahida Bristy fueron encontrados el domingo en una bolsa de basura, descubierta por un kayakista cuyo sedal se enganchó, declaró el sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister. La identificación positiva del cuerpo en descomposición se logró finalmente mediante análisis de ADN y registros dentales, añadió.

PUBLICIDAD

El cuerpo de su amigo, Zamil Limon, también estudiante de doctorado de la USF, fue hallado en otra bolsa de basura dos días antes en un puente sobre la bahía. El compañero de habitación de Limon, Hisham Saleh Abugharbeih, fue detenido ese mismo día y enfrenta dos cargos de asesinato.

Chronister indicó que el sospechoso no mostró ninguna emoción cuando los investigadores le presentaron los detalles de los asesinatos.

"No reaccionó", dijo Chronister. "Se mostró insensible y no mostró ninguna emoción cuando le presentamos la información que teníamos".

Los dos estudiantes fueron asesinados casi al mismo tiempo y en el mismo lugar, aunque los detectives necesitan investigar más a fondo antes de poder determinarlo con certeza, dijo el sheriff.

El sheriff añadió que los detectives aún desconocen el móvil de los asesinatos.

¿Qué se sabe del caso?

El caso ha generado atención nacional en Estados Unidos no solo por la brutalidad del crimen, sino por el perfil de las víctimas: ambos eran estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida, una institución con una amplia comunidad internacional. Nahida Bristy, originaria de Bangladesh, y Zamil Limon formaban parte de ese entorno académico, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad de estudiantes extranjeros en el país.

Las autoridades del condado de Hillsborough han identificado como principal sospechoso a Hisham Saleh Abugharbeih, compañero de vivienda de una de las víctimas. Fue detenido el mismo día en que se encontró el primer cuerpo y enfrenta dos cargos de asesinato. Hasta ahora, el proceso judicial sigue en curso y las autoridades continúan recabando pruebas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el sheriff Chad Chronister, ambos estudiantes habrían sido asesinados en un periodo cercano y posiblemente en el mismo lugar, aunque la reconstrucción exacta de los hechos sigue en desarrollo. La investigación se centra en determinar la secuencia del crimen y si existió premeditación.

Uno de los aspectos más relevantes es la forma en que fueron encontrados los cuerpos: ambos estaban dentro de bolsas de basura en distintos puntos cercanos a la bahía de Tampa. Este patrón ha sido clave para las autoridades, que analizan evidencia forense para establecer cómo fueron trasladados y abandonados.

El caso tomó un giro adicional cuando fiscales revelaron que el sospechoso realizó búsquedas previas en herramientas de inteligencia artificial, incluyendo ChatGPT, con preguntas relacionadas con la disposición de cuerpos y el manejo de evidencia. Estas consultas forman ahora parte de la investigación y han sido incorporadas como posible evidencia del caso.