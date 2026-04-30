ÚLTIMA HORA Noticias Inflación se acelera a 3,5% y economía de Estados Unidos crece 2% en el primer trimestre de 2026 Este aumento estuvo impulsado principalmente por el alza en los precios del combustible, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, de acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos; el dato representa un cambio frente al mes anterior, cuando la inflación se había situado en 2,8%



Video PIB de Estados Unidos crece un 2% en el primer trimestre impulsada por el gasto público

La inflación en Estados Unidos registró un repunte significativo en marzo, al ubicarse en 3,5% interanual, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos ( DOC) publicados este jueves 29 de abril de 2026. Este aumento estuvo impulsado principalmente por el alza en los precios del combustible, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente.

El dato representa un cambio frente al mes anterior, cuando la inflación, medida a través del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal ( PCE), se había situado en 2,8%.

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Aumento de precios presiona panorama

El incremento en el costo de la energía tuvo un efecto directo en el nivel general de precios, afectando tanto a consumidores como a distintos sectores económicos. El PCE, indicador clave para la Reserva Federal ( Fed) al momento de evaluar su política monetaria, mostró así una aceleración que rompe con la tendencia previa de moderación. Este comportamiento refleja cómo factores externos pueden incidir rápidamente en la economía estadounidense.

Crecimiento económico en EEUU

En paralelo, la economía del país registró un crecimiento de 2% interanual del Producto Interno Bruto ( PIB) durante el primer trimestre de 2026; si bien este resultado representa una mejora frente al 0,5% anualizado del último trimestre de 2025, quedó por debajo de las expectativas del mercado. Los datos oficiales publicados el 30 de abril muestran una recuperación en curso, aunque con un ritmo menor al anticipado por analistas.

En conjunto, las cifras reflejan un escenario en el que la inflación vuelve a tomar impulso mientras la actividad económica avanza de forma moderada, según los registros más recientes.