Irán Irán rechaza plan de paz de Estados Unidos: Esto pide para poner fin a la guerra en Medio Oriente "La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida", dijo un funcionario no identificado y exigió esto.

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Irán rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a casi un mes de guerra, reveló la televisión pública iraní, este miércoles 25 de marzo de 2026, que cita a un funcionario no identificado.

" Irán reaccionó negativamente a la propuesta estadounidense", indicó Press TV, canal público en inglés.

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Además, según lo informado, la guerra no terminará cuando el presidente Donald Trump lo decida.

"La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida", agregó, al citar a un funcionario iraní que pidió el anonimato.

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¿Qué pide Irán para que termine la guerra?

Teherán ha presentado sus propias condiciones para un final a la guerra que se acerca ya a un mes de duración, según la fuente citada por Press TV.

Las condiciones son el cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados, además de un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra y la reparación de daños de los ataques.

El último punto sería el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como “un derecho natural y legal de Irán”.

Apenas este martes 24 de marzo, el presidente Donald Trump aseguró que estaban en negociaciones para poner fin a la guerra y que aunque no confiaba del todo en Irán, lo mandos con los que dice estar en contacto, ya habían aceptado "no tener nunca", armas nucleares.