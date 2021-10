El olor del dinero: como un desastre medioambiental en una ciudad pesquera muestra influencia de China en el mundo

Apenas una docena de funcionarios del gobierno local habían sido informados sobre la misión Sea Shepherd. Para evitar ser visto por los pescadores, el grupo trajo varias lanchas rápidas pequeñas por la noche y las utilizó para llevar a una docena de oficiales de pesca y de la Armada de Gambia fuertemente armados al Sam Simon. Nos acompañaron en la patrulla dos bruscos contratistas de seguridad privada de Israel, que estaban entrenando a los oficiales de Gambia en procedimientos militares para abordar barcos. Mientras esperábamos en la cubierta iluminada por la luna, uno de los guardias de Gambia, vestido con un impecable uniforme de camuflaje azul y blanco, me mostró un vídeo musical en su teléfono de uno de los raperos más conocidos de Gambia, ST Brikama Boyo. Tradujo la letra de una canción, llamada Fuwareyaa, que significa "pobreza": "La gente como nosotros no tiene carne y los chinos nos han quitado el mar en Gunjur y ahora no tenemos pescado".