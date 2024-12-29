Qué se sabe sobre el accidente de avión en Corea del Sur: murieron casi todas las 181 personas a bordo

Video El momento en el que un avión se estrella en Corea del Sur: solo la cola quedó reconocible

Un avión de pasajeros quedó envuelto en llamas este domingo tras salirse de la pista mientras intentaba aterrizar en un aeropuerto de Corea del Sur. La nave chocó contra una valla de concreto en una aparente falla de su sistema de aterrizaje y casi todas las 181 personas que iban a bordo fallecieron en uno de los peores desastres de la aviación en ese país.

La Agencia de Bomberos Nacional dijo que sus rescatistas acudieron rápidamente a buscar sobrevivientes entre los escombros que quedaron del avión de Jeju Air en el aeropuerto de la localidad de Muan, unas 180 millas (290 kilómetros) al sur de Seúl. El Ministerio de Transporte dijo que se trata de un jet 737-800 de Boeing fabricado hace 15 años. Regresaba desde Bangkok cuando se accidentó hacia las 9:03 de la mañana (hora local).

Cuántas personas iban a bordo y qué se sabe sobre ellas

Murieron 179 personas, 85 mujeres, 84 hombres y 10 cuyo género no pudo ser identificado de inmediato, en medio del incendio que arropó la nave, dijo la agencia de bomberos.



Los trabajadores de emergencia lograron sacar con vida a dos miembros de la tripulación. Funcionarios de salud, por su parte, dijeron que ambos estaban conscientes y no parecían haber sufrido heridas que puedan poner en riesgo sus vidas.

Qué se sabe sobre los minutos previos y posteriores al accidente en Muan, Corea del Sur

Imágenes de canales de televisión coreanos mostraron al avión de Jeju Air derrapando en la pista a gran velocidad, aparentemente sin que se hubiese desplegado apropiadamente su sistema de aterrizaje. Luego se salió de la pista y chocó contra una valla de concreto que rodea las instalaciones. Fue ahí cuando se produjo una explosión.

Otras imágenes de medios locales mostraron un denso humo negro alrededor del avión envuelto en llamas.

Lee Jeong-hyeon, jefe de la estación de bomberos de Muan, dijo a la televisión local que el avión quedó completamente calcinado y que solo era posible reconocer su cola. Agregó que se estaban evaluando varias posibles causas sobre el accidente, incluyendo que hubiese sido afectado por aves.

Qué han dicho sobre la posible causa del incidente con el avión de Jeju Air

Funcionarios del Ministerio de Transporte dijeron que las indagaciones preliminares a los registros de las comunicaciones entre el avión con la torre de control revelaron que la torre emitió una alerta por posibles aves poco antes de que intentara aterrizar y le dio permiso al piloto para que tratara de aterrizar en otra área.

El piloto envió una señal de emergencia poco antes de que la nave se saliera de la pista y chocara contra la valla, dijeron funcionarios.

Un funcionario de alta jerarquía del ministerio dijo que ya recuperaron la caja negra del avión, que contiene información del vuelo y las grabaciones de voz de lo que se habló en la cabina del piloto.

Además, funcionarios en Muan dijeron que el sistema de aterrizaje del avión posiblemente sufrió problemas.

Kerati Kijmanawat, director de los aeropuertos en Tailandia, donde despegó la nave, dijo que el vuelo 7C 2216 de Jeju Air salió desde el Aeropuerto Suvarnabhumi sin reportes de condiciones inusuales.

Jeju Air, por su parte, ofreció una "profunda disculpa" por el accidente y dijo que "está haciendo lo posible por manejar las secuelas" del mismo. Y Boeing publicó en la red social X que estaba en contacto con Jeju Air y preparada para ayudar a la empresa en lo relacionado con el siniestro.

Uno de los peores desastres de la aviación en Corea del Sur

La última vez que Corea del Sur sufrió un desastre aéreo a gran escala fue en 1997, cuando una nave de Korean Airline se estrelló en Guam y murieron las 228 personas que iban en ella.

En 2013, un avión de Asiana Airlines se accidentó mientras aterrizaba en San Francisco, lo que causó la muerte de tres personas y dejó a cerca de 200 heridas.

El accidente de este domingo se convirtió también en uno de los peores incidentes relacionado con las maniobras de aterrizaje desde julio de 2007, cuando un Airbus A320 se salió de la pista y chocó contra un edificio cercano en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil. Ese accidente causó la muerte de las 187 personas a bordo y 12 en tierra, de acuerdo con Flight Safety Foundation, un grupo sin fines de lucro que busca mejorar la seguridad en la aviación.

En 2010, 158 personas murieron cuando un avión de Air India Express se salió de la pista y se incendió en Mangalore, India, agregó el grupo.

Un accidente en un momento difícil en Corea del Sur

El siniestro se produjo mientras el país está sumido en una enorme crisis política. Esto luego de que el presidente Yoon Suk Yeol impuso una ley marcial que derivo en su destitución.

El viernes pasado, legisladores surcoreanos también destituyeron al presidente en funciones, Han Duck-soo. Su primer ministro en funciones, Choi Sang-mok, quedó al mando de forma temporal

Choi pidió a los funcionarios disponer de todos los recursos para ayudar en las labores de emergencia del accidente y viajó hasta Muan.

