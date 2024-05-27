El apocalíptico deslave que se teme que dejó a unas 2,000 personas enterradas vivas en una isla del Pacífico

Video Le querían robar el convertidor catalítico: lo que se sabe sobre la muerte del actor Johnny Wactor

Más de 2,000 personas fueron enterradas vivas por un deslizamiento de tierra ocurrido el viernes en Papúa Nueva Guinea, según estimaciones del gobierno, que pidió formalmente ayuda internacional.

Previamente, durante el fin de semana, la ONU estimó en al menos los 670 muertos por el deslizamiento de tierra en el interior montañoso de la nación insular del Pacífico Sur.

La directora interina del Centro Nacional de Desastres Luseta Laso Mana dijo que el deslizamiento de tierra "enterró vivas a más de 2,000 personas" y causó una "gran destrucción" en el pueblo de Yambali en la provincia de Enga.

Las estimaciones de víctimas han variado ampliamente desde que ocurrió el desastre, y no quedó claro de inmediato cómo llegaron las autoridades al número de personas afectadas.

La Organización Internacional para las Migraciones, que trabaja estrechamente con el gobierno y asume un papel de liderazgo en la respuesta internacional, no ha cambiado su cifra estimada de muertos de 670 publicada el domingo, a la espera de nuevas pruebas.

"No podemos discutir lo que sugiere el gobierno, pero no podemos comentar al respecto", dijo Serhan Aktoprak, jefe de la misión de la agencia de inmigración de la ONU en Papua Nueva Guinea.

"A medida que pase el tiempo en una empresa tan enorme, la cifra seguirá siendo variable", añadió Aktoprak.

La cifra de muertos de 670 se basó en cálculos de la aldea de Yambali y funcionarios provinciales de Enga de que más de 150 casas habían quedado sepultadas por el deslizamiento de tierra. La estimación anterior había sido de 60 viviendas.

La oficina del Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, no respondió el lunes a una solicitud de explicación sobre en qué se basaba la estimación del gobierno de 2,000. Marape ha prometido publicar información sobre la magnitud de la destrucción y la pérdida de vidas cuando esté disponible.

Determinar la magnitud del desastre es difícil debido a las difíciles condiciones sobre el terreno, incluida la ubicación remota de la aldea, la falta de telecomunicaciones y una guerra tribal en toda la provincia, lo que significa que los trabajadores de socorro internacional y los convoyes de ayuda requieren escoltas militares.

La falta de datos censales confiables por parte del gobierno nacional también se suma a los desafíos de determinar cuántas personas podrían estar muertas.

Deslizamiento de tierra tendría un impacto económico importante en todo el país

El gobierno estima que la población de Papúa Nueva Guinea es de alrededor de 10 millones de personas, aunque un estudio de la ONU, basado en datos que incluyen fotografías satelitales de tejados, estimó que en 2022 podría llegar a 17 millones. Hace décadas que no se realiza un censo preciso en la nación.

El deslizamiento de tierra también enterró un tramo de 200 metros (650 pies) de la carretera principal de la provincia bajo escombros de 6 a 8 metros (20 a 26 pies) de profundidad, lo que crea un obstáculo importante para los trabajadores de socorro.

Mana dijo que el deslizamiento de tierra tendría un impacto económico importante en todo el país.

"La situación sigue siendo inestable" debido a los cambios en el terreno, "lo que representa un peligro continuo tanto para los equipos de rescate como para los supervivientes", escribió Mana a las Naciones Unidas.

Una excavadora donada por un constructor local el domingo se convirtió en la primera pieza de maquinaria pesada de movimiento de tierras traída para ayudar a los aldeanos que han estado cavando con palas y herramientas agrícolas para encontrar cadáveres. Trabajar alrededor de los escombros que aún se mueven es traicionero.

Mana y el ministro de Defensa de Papúa Nueva Guinea, Billy Joseph, volaron el domingo en un helicóptero militar australiano desde la capital Port Moresby hasta Yambali, 600 kilómetros (370 millas) al noroeste, para tener una perspectiva de primera mano de lo que se necesita.

El equipo de movimiento de tierras utilizado por el ejército de Papúa Nueva Guinea estaba siendo transportado al lugar del desastre, a 250 millas de la ciudad de Lae, en la costa este.