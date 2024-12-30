Corea del Sur lanza una inspección de sus Boeing 737-800 tras la peor catástrofe aérea de su historia

Video El momento en el que un avión se estrella en Corea del Sur: solo la cola quedó reconocible

Corea del Sur ordenó este lunes una "inspección exhaustiva" de todos los Boeing 737-800 operados por las aerolíneas del país, al día siguiente de que uno de estos aparatos se estrellara al aterrizar, matando a 179 personas.

Investigadores surcoreanos y estadounidenses intentan determinar lo que provocó la peor catástrofe aérea de la historia del país asiático, que las autoridades atribuyeron inicialmente a una colisión con pájaros.

PUBLICIDAD

El aparato transportaba a 181 personas de Tailandia a Corea del Sur cuando hizo una llamada de socorro y aterrizó sin tren de aterrizaje, antes de estrellarse contra un muro y estallar en llamas.

Todas las personas que iban en el vuelo 2216 de la aerolínea de bajo costo surcoreana Jeju Air murieron, salvo dos asistentes de vuelo que fueron sacados con vida de entre los escombros.

El país inició el lunes siete días de duelo, con las banderas ondeando a media asta.

Inspección a los Boeing 737-800

El Ministerio de Transporte de Corea del Sur dijo este lunes que planea realizar inspecciones de seguridad en los 101 modelos Boeing 737-800 operados por las aerolíneas del país, así como una revisión más amplia de los estándares de seguridad en Jeju Air, que opera 39 de esos aviones. El funcionario superior del ministerio, Joo Jong-wan, dijo que se espera que representantes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y Boeing lleguen a Corea del Sur el lunes para participar en la investigación.

Alan Price, un expiloto jefe de Delta Air Lines y ahora consultor, dijo que el Boeing 737-800 es un “avión probado” que pertenece a una clase diferente de aeronaves que el Boeing 737 Max que estuvo vinculado a accidentes mortales en 2018 y 2019.

Las autoridades surcoreanas también investigarán si el localizador del aeropuerto de Muan, un conjunto de antenas diseñadas para guiar a las aeronaves de manera segura durante los aterrizajes y rodeado por un perímetro de concreto, debería haberse construido con materiales más ligeros que se rompieran más fácilmente al impacto.

PUBLICIDAD

Joo dijo que el ministerio ha determinado que hay estructuras similares de concreto en otros aeropuertos nacionales, como en la isla de Jeju y las ciudades sureñas de Yeosu y Pohang, así como en aeropuertos en Estados Unidos, España y Sudáfrica.

Una terrible catástrofe en medio de una grave crisis política

A muchos observadores les preocupaba también cómo manejaría el gobierno surcoreano las consecuencias del accidente del domingo durante un vacío de liderazgo tras los recientes juicios políticos consecutivos del presidente Yoon Suk Yeol y del primer ministro Han Duck-soo, los dos principales funcionarios del país, en medio del escándalo político causado por la breve imposición de la ley marcial por parte de Yoon a principios de este mes.

El nuevo presidente interino, Choi Sang-mok, presidió este lunes una reunión del grupo de trabajo sobre el accidente y dio instrucciones a las autoridades para que realicen una revisión de emergencia de las aeronaves del país.

“La esencia de una respuesta responsable sería renovar los sistemas de seguridad aeronáutica en su conjunto para prevenir la recurrencia de incidentes similares y construir una República de Corea del Sur más segura”, dijo Choi, quien también es viceprimer ministro y ministro de finanzas.

El mandatario, quien asumió el cargo el viernes pasado, aseguró que el gobierno haría "todos los esfuerzos" posibles para identificar a las víctimas y apoyar a sus familias en el duelo.

Corea del Sur tiene un sólido historial de seguridad aérea y las dos cajas negras del vuelo fueron recuperadas.

PUBLICIDAD

Los familiares de las víctimas acamparon por la noche en carpas instaladas dentro del aeropuerto en espera de noticias sobre sus seres queridos.

"Yo tenía un hijo a bordo del avión", comentó un anciano que aguardaba en el salón del aeropuerto y pidió no revelar su nombre. Dijo que su hijo no había sido identificado.

Cómo ocurrió la catástrofe del avión surcoreano

El avión Boeing 737-800 operado por Jeju Air abortó su primer intento de aterrizaje por razones que no estaban claras por el momento. Luego, durante el segundo intento, recibió una advertencia sobre impacto de aves desde el centro de control en tierra antes de que su piloto emitiera una señal de socorro.

El avión tocó suelo sin su tren de aterrizaje delantero desplegado, se salió de la pista, chocó contra un muro de concreto y estalló en una bola de fuego.



El video del accidente indicaba que los pilotos no desplegaron los flaps o slats para reducir la velocidad del avión, lo que sugiere una posible falla hidráulica, y no bajaron manualmente el tren de aterrizaje, lo que sugiere que no tuvieron tiempo, dijo John Cox, piloto de aerolíneas retirado y director general de Safety Operating Systems en St. Petersburg, Florida.

A pesar de eso, el avión estaba bajo control y circulaba en línea recta, y los daños y lesiones probablemente habrían sido menores si no hubiera encontrado una barrera tan cerca de la pista, dijo Cox.

Otros observadores dicen que los videos apuntaban a que el avión podría haber tenido problemas del motor, pero el mal funcionamiento del tren de aterrizaje fue probablemente una razón directa para el accidente. Dicen que probablemente no habría una conexión entre los problemas del tren de aterrizaje y el problema del motor sospechoso.

PUBLICIDAD

Más temprano el lunes, otro avión Boeing 737-800 operado por Jeju Air regresó al Aeropuerto Internacional Gimpo de Seúl poco después del despegue cuando el piloto detectó un problema con el tren de aterrizaje.

Song Kyung-hoon, un ejecutivo de Jeju Air, dijo que el problema se resolvió mediante comunicación con un centro en tierra, pero el piloto decidió regresar a Gimpo como medida de precaución. Joo dijo que se estaba revisando si podría haber habido problemas de comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y el piloto.

“Nuestro entendimiento actual es que, en algún momento durante el proceso de aproximación fallida, la comunicación se volvió algo ineficaz o fue interrumpida, antes del aterrizaje y el impacto”, dijo. Los funcionarios del ministerio dijeron el lunes que los dispositivos de grabación de datos de vuelo y de voz de la cabina del avión se habían trasladado a un centro de investigación en el aeropuerto Gimpo antes de su análisis. Los funcionarios del ministerio dijeron antes que completar la investigación del accidente podría tomar meses.

El de Muan es el desastre aéreo más letal en suelo surcoreano. En 1997, un avión de Korean Airlines se estrelló en Guam, matando a 228 personas a bordo.

Con información de AP y AFP.



Mira también: