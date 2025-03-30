El olor a muerte sobrecoge ciudades en Myanmar tras el terremoto que causó más de 1,700 muertes

Video Testigos graban el momento del colapso de un edificio en construcción tras el terremoto en Bangkok

Las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros se desvanecen tras el potente terremoto del fin de semana en Myanmar y Tailandia y cuyo balance oficial de fallecidos se elevó este lunes a por lo menos 1,700 personas.

Los expertos temen que haya muchos más muertos en un país ya diezmado por la guerra civil y que carece de recursos para hacer frente a la magnitud de los daños, por lo que la búsqueda de sobrevivientes ha recaído principalmente en la población local sin la ayuda de equipos pesados, moviendo escombros a mano y con palas bajo temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit.

En Mandalay, la segunda ciudad de Myanmar y situada cerca del epicentro, algunos habitantes pasaron una tercera noche bajo a la intemperie. Muchos durmieron en medio de las carreteras, lo más lejos posible de los edificios.

Allí, el olor a cuerpos en descomposición impregnaba las tórridas calles mientras personas trabajaban frenéticamente para retirar escombros a mano con la esperanza de encontrar a alguien aún con vida.

Una escena de desesperación se vivió en un edificio de apartamentos colapsado la noche del domingo en Mandalay, cuando los rescatistas creyeron haber rescatado con vida a una mujer embarazada que pasó más de 55 horas entre los escombros.

Le amputaron una pierna para liberarla, pero tras sacarla fue declarada muerta.

"Intentamos hacer todo lo posible para salvarla", comentó un rescatista, añadiendo que había perdido demasiada sangre por la amputación.

Todavía no se ha llegado a muchas zonas sacudidas por el terremoto

Con el aeropuerto de Mandalay dañado y la torre de control derrumbada en el aeropuerto de la capital Naipyidó, todos los vuelos comerciales hacia las ciudades se han interrumpido.

Los esfuerzos oficiales de ayuda en Naipyidó priorizaban las oficinas gubernamentales y las viviendas de su personal, lo que dejaba a los vecinos y grupos de ayuda para excavar entre los escombros a mano en las áreas residenciales, bajo el sol ardiente y con el olor a muerte en el aire.

Un equipo enviado desde la vecina China rescató a un hombre mayor que llevaba casi 40 horas atrapado bajo los escombros de un hospital en Naipyidó, y se cree que muchos otros siguen sepultados, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Myanmar se encuentra en la falla de Sagaing, una importante falla norte-sur que separa la placa de India y la placa de Sunda.

El terremoto se produjo cuando una sección de 125 millas de la falla se fracturó, causando daños generalizados a lo largo de una amplia franja de territorio en el centro del país, incluidas las regiones de Sagaing, Mandalay, Magway y Bago y el estado de Shan.

Entre cortes generalizados de telecomunicaciones, por el momento se conocían pocos detalles sobre zonas fuera de las principales áreas urbanas de Mandalay y Naipyidó.

La ayuda extranjera comienza a llegar a Myanmar

Dos aviones indios de transporte militar C-17 pudieron aterrizar tarde este sábado en Naipyidó con una unidad de hospital de campaña y unos 120 efectivos que luego viajarían al norte, a Mandalay, para establecer un centro de tratamiento de emergencia de 60 camas, según el Ministerio de Exteriores. Otros suministros indios fueron transportados a Rangún, la ciudad más grande de Myanmar, que ha sido el centro de otros esfuerzos de ayuda extranjera.

El domingo se esperaba que un convoy de 17 camiones de carga chinos que transportan refugios críticos y suministros médicos llegue a Mandalay, después de realizar el arduo viaje por carretera desde Rangún.

El viaje de 650 kilómetros (400 millas) está tomando 14 horas o más, con carreteras congestionadas y tráfico desviado de la carretera principal para evitar daños del terremoto.

Al mismo tiempo, la ventana de oportunidad para encontrar a alguien con vida se está cerrando rápidamente. La mayoría de los rescates ocurren dentro de las primeras 24 horas después de un desastre, y luego las posibilidades de supervivencia disminuyen a medida que pasan los días.

Un informe inicial sobre los esfuerzos de ayuda por el terremoto emitido el sábado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU señaló el grave daño o destrucción de muchas instalaciones de salud, y advirtió que una “grave escasez de suministros médicos está obstaculizando los esfuerzos de respuesta, incluidos kits de trauma, bolsas de sangre, anestésicos, dispositivos de asistencia, medicamentos esenciales y tiendas de campaña para los trabajadores de salud”.

China dijo que ha enviado más de 135 rescatistas y expertos junto con suministros como kits médicos y generadores, y prometió alrededor de 13.8 millones de dólares en ayuda de emergencia. El Ministerio de Emergencias de Rusia dijo que había enviado 120 rescatistas y suministros a Rangún, y el Ministerio de Salud de Rusia dijo que Moscú había enviado un equipo médico a Myanmar.

Malasia envió un equipo de 50 personas el domingo con camiones, equipos de búsqueda y rescate y suministros médicos. Tailandia dijo que 55 de sus soldados llegaron a Rangún el domingo para ayudar con las operaciones de búsqueda y rescate, mientras que Reino Unido anunció un paquete de ayuda de 13 millones de dólares para ayudar a organizaciones colaboradoras con financiación local y que ya estaban en Myanmar a responder a la crisis.

Esfuerzos complicados por una guerra civil

En la vecina Tailandia, el terremoto sacudió gran parte del país y derribó un edificio de gran altura que se estaba construyendo en Bangkok, a unos 1,300 kilómetros (800 millas) del epicentro.

Hasta ahora, se han encontrado 11 muertos en la zona de construcción cerca del popular mercado de Chatuchak. En total, se han reportado 18 muertos por el terremoto en Tailandia hasta ahora.

En Myanmar, que también se conoce como Birmania, los esfuerzos de rescate hasta ahora se centran en Mandalay y Naipyidó, que se cree que han sido las más afectadas, pero muchos otros lugares fueron impactados y se sabe poco hasta ahora sobre los daños allí.

“Estamos oyendo reportes de cientos de personas atrapadas en diferentes áreas. Ahora mismo estamos en 1,600 (muertes conocidas) y no salen muchos datos, pero hay que asumir que aumentará en miles basándose en los impactos. Esto es solo información anecdótica en este momento”, señaló Bragg.

Más allá de los daños del terremoto, los esfuerzos de rescate se complican por la sangrienta guerra civil que sacude gran parte del país, incluidas las áreas afectadas por el terremoto. En 2001, el Ejército arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, lo que desde entonces ha desencadenado una resistencia armada significativa.

Las fuerzas gubernamentales han perdido el control de gran parte de Myanmar, y muchos lugares son peligrosos o imposibles de alcanzar para los grupos de ayuda. Más de tres millones de personas han sido desplazadas por los combates y casi 20 millones están necesitadas, según Naciones Unidas.

El Ejército gubernamental combate contra milicias establecidas desde hace años y las recién formadas Fuerzas de Defensa del Pueblo, un grupo prodemocracia, y había restringido en gran medida los esfuerzos de ayuda muy necesitados para la gran población ya desplazada por la guerra incluso antes del terremoto.

Los ataques militares continuaron con ataques aéreos el viernes y reportes de ataques de mortero y drones el sábado.

Tom Andrews, un observador de derechos en Myanmar comisionado por el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU, pidió al Ejército que declare inmediatamente un alto el fuego. “Los trabajadores humanitarios no deberían temer ser arrestados y no debería haber obstrucciones para que la ayuda llegue a donde más se necesita”, dijo en la red X. “Cada minuto cuenta”.

Con información de AFP y AP.

