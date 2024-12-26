El bestial tsunami que mató a 230,000 personas: 20 años de uno de los mayores desastres naturales jamás registrados

Video ¿Qué es una alerta de tsunami y cuándo se activa? Te explicamos

Hace 20 años, uno de los peores desastres naturales del mundo mató a unas 230,000 personas en 14 países del océano Índico. Este jueves, el tsunami que azotó Asia en 2004 es recordado frente a fosas comunes y altares, entre lágrimas, oraciones y velas en ceremonias celebradas en diferentes partes del continente.

Muchas de las zonas golpeadas son destinos que reciben millones de turistas anualmente. Por eso entre los miles de muertos, hubo personas de todas partes del mundo.

A 20 años, miles se reunieron para orar frente a las fosas donde descansan los cuerpos de miles de personas que no han podido ser identificadas. Aún hay miles de desaparecidos que se han dado por muertos.

El terremoto de 2004 que desencadenó el monstruoso tsunami

El 26 de diciembre de 2004, un terremoto bestial, de magnitud 9.1, generó el tsunami más mortífero de la historia. El gran sismo de Sumatra-Andamán donde el tsunami alcanzó una altura de 98 pies (30 metros) y se adentró más de 2.5 millas (4 kilómetros) en esta región de baja altitud.

El poderoso terremoto no solo desencadenó un tsunami que mató a unas 230,000 personas, sino que además desplazó a 1.7 millones que quedaron sin hogar en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

El sismo comenzó en su epicentro cerca del norte de Sumatra y desplazó la corteza terrestre una media de 49 pies (15 metros). La ruptura se extendió hacia el norte por al menos 745 millas (1,200 kilómetros) casi hasta la costa de Myanmar (Birmania) en un período de 8 minutos.



En la provincia indonesia de Aceh, Sumatra, el enorme tsunami del océano Índico azotó con especial fuerza. Muchos lloraban este jueves, mientras colocaban flores en una fosa común en la aldea de Ulee Lheue, donde están enterradas más de 14,000 víctimas no identificadas. Esa es solo una de varias tumbas masivas de Banda Aceh, la capital de la provincia más septentrional de Indonesia, que fue una de las zonas más afectadas.

A 20 años del tsunami de Asia: miles siguen desaparecidos

Familiares de las víctimas del tsunami del océano Índico de 2004 en una vigilia con velas mientras participan en el 20º aniversario, en el Parque Memorial del Tsunami en Ban Nam Khem, en el sur de Tailandia, el jueves 26 de diciembre de 2024. Imagen Wason Wanichakorn/AP



"Los extrañamos y todavía no sabemos dónde están. Todo lo que sabemos es que cada año visitamos la fosa común de Ulee Lhue y Siron”, dijo Muhamad Amirudin, quien perdió a dos de sus hijos hace 20 años y nunca ha encontrado sus cuerpos. "Esta vida es solo temporal, por eso hacemos lo mejor que podemos para ser útiles a los demás", dijo Amirudin, junto a su esposa.

Solo en Indonesia murieron más de 170,000 personas. A pesar de que han pasado 20 años, los supervivientes siguen llorando a los seres queridos que perdieron en la ola gigantesca que arrasó edificios. Cientos de personas se reunieron para rezar en la mezquita Baiturrahman, en el centro de Banda Aceh. Las sirenas sonaron en toda la ciudad durante tres minutos para marcar la hora del terremoto.

La infraestructura de Aceh ha sido reconstruida y ahora, los habitantes de la zona tienen más maneras de protegerse en el caso de un eventual tsunami. Se han instalado sistemas de alerta temprana en las zonas costeras para avisar a los residentes de la llegada de tsunamis, lo que les permite ponerse a salvo.

Las tareas de reconstrucción fueron posibles gracias al apoyo de donantes y organizaciones internacionales, que aportaron fondos para ayudar a la región a recuperarse. Se han reconstruido escuelas, hospitales e infraestructuras esenciales.

El tsunami de 2004 devastó ciudades costeras de Tailandia e India

Los familiares de una víctima del tsunami lloran junto a fotografías antiguas en el Memorial del Tsunami de Ban Nam Khem en la provincia de Phang Nga, en el sur de Tailandia, el 26 de diciembre de 2024. En toda Asia se llevan a cabo ceremonias para recordar a las más de 220,000 personas que murieron hace dos décadas cuando un tsunami devastó las zonas costeras del océano Índico, en uno de los peores desastres naturales de la historia de la humanidad. Imagen LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images



En Tailandia, la gente se reunió en una ceremonia conmemorativa en Ban Nam Khem, un pequeño pueblo pesquero de la provincia de Phang Nga que sufrió la peor parte en ese país. El tsunami se cobró la vida de más de 8,000 personas en Tailandia, y muchas que siguen desaparecidas.

En Tailandia se calcula que cerca de la mitad de los muertos eran turistas extranjeros.

El desastre dejó una profunda cicatriz en la historia del país, donde 400 cuerpos siguen sin ser reclamados. Unas 300 personas participaron en una modesta ceremonia este jueves con oraciones musulmanas, cristianas y budistas.

Urai Sirisuk dijo a la agencia AP que evita pasar el parque conmemorativo junto al mar el resto del año porque la pérdida de su hija de 4 años todavía le duele profundamente.

“Tengo la sensación de que el mar se ha llevado a mi hija. Estoy muy enojada con eso. Ni siquiera puedo poner un pie en el agua”, dijo. “Todavía escucho su voz en mis oídos, que me está llamando. No puedo abandonarla. Así que tengo que estar aquí, por mi hija”.

Familiar de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 en el Parque Conmemorativo de Ban Nam Khem, Tailandia, el jueves 26 de diciembre de 2024. Imagen Wason Wanichakorn/AP



En India, cientos de personas se reunieron en la playa de la ciudad sureña de Chennai. Vertieron leche en el mar para propiciar a los dioses y ofrecieron flores y oraciones por los muertos mientras tambores tocaban de fondo. Según datos oficiales, 10,749 personas murieron en India.

Un grupo de mujeres ofrecen homenajes en recuerdo de las víctimas del tsunami de 2004 en el 20º aniversario de la tragedia, en Marina Beach en Chennai, India. Imagen Mahesh Kumar A./AP

En Sri Lanka, el tsunami ocasionó uno de los peores desastres de trenes en la historia

En Sri Lanka, los supervivientes y los familiares de las víctimas del tsunami se reunieron en el pueblo costero de Pereliya y depositaron flores en un monumento en memoria de los casi 2,000 pasajeros que murieron cuando el tren, llamado Queen of the Sea, fue golpeado por las olas. Solo unas pocas docenas de personas han sobrevivido el desastre ferroviario, uno de los peores de la historia.

Familiares de víctimas del tsunami junto a la vía férrea donde el tren quedó atrapado por las olas del tsunami en 2004, en Peraliya, Sri Lanka, el jueves 26 de diciembre de 2024. Imagen Eranga Jayawardena/AP



Anura Ranjith se unió para rendir homenaje a su hermana menor, Anula Ranjani, y a su hija de 9 años, que murieron en el tren por el azote del mar. Ranjith nunca supo nada de ellas después de ese día.

“Las busqué por todas partes durante años y todavía no tengo información. Es un gran dolor para mí. Todavía estoy de luto”, dijo.



En total, más de 35,000 personas murieron en Sri Lanka en el tsunami. La gente de todo el país observó dos minutos de silencio el jueves en memoria de quienes perdieron la vida.

