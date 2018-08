La reforma migratoria de Trump no termina con la política de 'tolerancia cero' en la frontera

La separación de familias en la frontera con México implementada entre el 5 de mayo y el 9 de junio en la frontera con México como parte de la política de 'tolerancia cero', no es el fin de la estrategia del gobierno de Donald Trump. Se trata solo de un paso más de un severo plan que el presidente prometió a sus electores en la campaña y que, para mal de unos y bien de otros, no ha sido implementado en su totalidad porque el Congreso no le ha autorizado los fondos necesarios.