Donald Trump se ha caracterizado por lanzar ataques a través de Twitter cuando nadie se lo espera. Y la comunidad inmigrante ha sido uno de sus blancos predilectos, incluso desde antes de la elección presidencial de 2016, cuando derrotó a la demócrata Hillary Clinton. El sábado pasado no fue una excepción.

En medio del escándalo de la investigación sobre la trama rusa , el incumplimiento de su gobierno a la reunificación de 2,551 familias separadas en la frontera ordenado por una corte federal y las grabaciones de su exabogado personal sobre negociaciones para la compra de silencio de una actriz porno entre otros escándalos, Trump amenazó con cerrar el gobierno si el Congreso no le da dinero para construir el muro en la frontera con México. Y este lunes volvió a repetir que no tiene miedo a hacerlo.

Pero no se trata solo del muro, sino de una propuesta de reforma migratoria que ya ha sido debatida sin éxito en ambas cámaras del Congreso y que los republicanos moderados rechazan porque, aseguran, amenaza con hacerlos perder el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“Debemos tener seguridad fronteriza, deshacernos de (la inmigración en) cadena, la lotería de visas, el catch and release, las ciudades santuario; ir a la Inmigración basada en Méritos. Proteger a ICE y a las autoridades policiales y, por supuesto, continúe construyendo ¡pero mucho más rápido, EL MURO!”, escribió el mandatario.

El mandatario insistió este lunes durante una conferencia de prensa junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en que "si no conseguimos la seguridad en la frontera luego de muchos años de conversaciones en Estados Unidos, no tendría ningún problema en cerrar el gobierno".

Por qué lo hace

El 22 de junio Trump le pidió a los republicanos del Congreso –de nuevo a través de Twitter– que no perdieran el tiempo con temas de inmigración hasta que se lleven a cabo las elecciones de medio término previstas ara el primer martes de noviembre, cuando los electores acudan a las urnas para elegir una nueva Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

“Los republicanos deberían dejar de perder el tiempo con inmigración hasta que elijamos a más senadores y congresistas en noviembre. Los demócratas solo están jugando, no tienen intención de hacer nada para resolver este problema que tiene décadas de antigüedad”, escribió el presidente. Y agregó que: “¡Podemos aprobar una gran legislación después de la Marea Roja!”, en alusión a una victoria republicana aplastante.

Cinco semanas más tarde, sin embargo, Trump cambia de parecer y amenaza con cerrar el gobierno en septiembre si el Congreso, controlado por los republicanos, no le da dinero para construir el muro en la frontera con México . ¿Por qué lo hace, si sabe que conseguir fondos el legislativo debe discutir su reforma migratoria, un esfuerzo que el mismo pidió detenerlo hasta después de las elecciones?

Derrotas previas

La amenaza de Trump cerrar el gobierno si el Congreso no le da dinero para su reforma migratoria, podría causarle a los republicanos un serio problema en la elección de noviembre.

En el Senado, por ejemplo, el plan de Trump necesita el voto de los 51 republicanos y el apoyo de 9 demócratas para conseguir los 60 votos mínimos necesarios que conviertan en ley el proyecto del presidente. Y Trump no tiene todos los votos.

“Nosotros no apoyamos esta reforma/estrategia, porque no soluciona la incertidumbre que enfrentan los dreamers. Adicionalmente, el muro no garantiza la seguridad frontera”, dijo a Univision una fuente republicana conservadora.