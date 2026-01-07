ÚLTIMA HORA tiroteo Un agente de ICE dispara y mata a una mujer durante la redada de inmigración en Minneapolis Las autoridades informaron que un agente federal disparó y mató a una conductora en Minneapolis cuando, supuestamente, esta intentó atropellar a varios agentes durante una operación de control migratorio en la ciudad.

Video Imágenes aéreas de un operativo migratorio en Minneapolis: agentes habrían lanzado gas pimienta

Un agente federal disparó y mató a una automovilista en Minneapolis cuando, supuestamente, intentó atropellar a agentes del orden durante una redada migratoria en la ciudad, informaron las autoridades el miércoles.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra la mujer dentro de su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis, informó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

PUBLICIDAD

El tiroteo representa una escalada dramática en la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo la administración Trump.

Las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul han estado en alerta desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes el inicio de la operación, en la que se esperaba la participación de 2,000 agentes y oficiales, y que está relacionada, en parte, con acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.

Una gran multitud de manifestantes se congregó en el lugar de los hechos tras el tiroteo del miércoles, donde expresaron su indignación contra los agentes locales y federales presentes, entre ellos Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quien ha sido la figura visible de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades.

En una escena similar a las redadas de Los Ángeles y Chicago, los transeúntes abuchearon a los agentes y tocaron silbatos, que se han vuelto omnipresentes durante estas operaciones.

“¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, coreaban a gritos desde detrás del cordón policial.

Tras el tiroteo, el alcalde Jacob Frey declaró que los agentes de inmigración estaban “causando caos en nuestra ciudad”.

“Exigimos que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, dijo Frey en las redes sociales.

El área donde ocurrió el tiroteo es un barrio modesto al sur del centro de Minneapolis, a pocas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

PUBLICIDAD

La Red de Defensa de la Inmigración, una coalición de grupos que brindan servicios a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas dispuestas a salir a las calles para monitorear la actuación de las autoridades federales.