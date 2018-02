Un juez ordena restaurar DACA y que se puedan aceptar nuevas solicitudes

Un segundo juez bloqueó este martes la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA, que protege de la deportación a cerca de 700,000 jóvenes que fueron traídos a EEUU siendo menores de edad.

El juez de distrito de Brooklyn, Nicholas Garaufis, dictaminó que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA), no puede finalizar en marzo como estaba previsto. La decisión llega cinco semanas después del fallo anterior en la misma línea de un juez federal en San Francisco, que dijo que el programa debe permanecer mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión de Trump de acabar con él.



publicidad

Este dictamen mantiene la restauración del programa tal y como estaba vigente al 4 de septiembre de 2017, un día antes de la cancelación ordenada por Trump: deja a criterio del gobierno si aprueba o no nuevas solicitudes y renovaciones, o si otorga permisos de viaje ( advance parole), tal como venía ocurriendo previo a esa fecha y al evaluar cada caso por separado.

Abogados consultados por Univsion Noticias advierten que, aunque el dreamer tenga un permiso de viaje, debe pedir consejo legal antes de salir del país porque no hay garantías de que le permitan entrar nuevamente a EEUU.

“La corte encuentra que los daños irreparables identificados por los demandantes son resultado, en gran medida, del fracaso (del Departamento de Seguridad Nacional -DHS-) en renovar permisos existentes de acción diferida y especialmente de permisos de trabajo, y no de su rechazo a aceptar nuevas solicitudes iniciales de DACA”, explicó el juez.





En el documento de la corte se explica que la decisión de cancelar DACA se hizo sobre la base de que el programa era inconstitucional, lo que para el juez es una "conclusión errónea" y por eso argumenta que DACA debe mantenerse.

Por esa razón, consideró que la decisión de poner fin al programa fue "arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción".

"Esta es una segunda señal positiva de que el programa nunca debió haber sido terminado de la forma en como lo hizo el gobierno”, dijo a Univision Noticias Juan Manuel Guzmán, director de políticas gubernamentales de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país.

“Celebramos la decisión, pero necesitamos una señal permanente, porque en estos momentos DACA sigue siendo frágil. Nuestros sueños están esta semana enfocados en el Congreso para que aprueben una solución final y permanente, porque de lo contrario seguiremos en riesgo”, agregó.



DACA no es "inconstitucional"

El documento de la corte argumenta además la legalidad de DACA al explicar que otros proyectos similares a este programa han sido presentados para garantizar un camino a la residencia legal permanente para estos jóvenes. Entre ellos, el presentado por el presidente Trump que incluso contempla un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes indocumentados.

"La corte no ve cómo es que una orden ejecutiva tomada 'de conformidad con una autorización expresa o implícita del Congreso' o 'en ausencia de una decisión del Congreso o denegación de autoridad', se vuelve inconstitucional simplemente porque el Congreso ha considerado y no ha promulgado una legislación que logre fines similares", destaca el documento al explicar su decisión.

"DACA no es inconstitucional simplemente porque fue implementada por una acción unilateral y ejecutiva, sin autorización del Congreso", dice la corte, que cita los daños que pueden sufrir los dreamers de acabarse el programa. Menciona que de no tomarse esta decisión, un aproximado de 122 beneficiarios que no pudieron renovar sus permisos antes del 5 de octubre de 2017 perdieron su protección.

Los antecedentes

El primer dictamen favorable a DACA, firmado por el juez William Alsup, falló que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de demandas presentadas el año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland.





Alsup determinó que DACA sebe ser reactivado a nivel nacional bajo los mismos términos que rigió antes del 5 de septiembre del año pasado, excepto para aquellos dreamers que no se encontraban registrados bajo el programa.

DACA fue creado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama y entró en vigor el 15 de agosto de ese año. El beneficio migratorio otorga un amparo de la deportación a dreamers que demuestren que están en Estados Unidos desde antes del 15 de junio de 2007, carecen de antecedentes criminales y hayan tenido menos de 30 años antes del 15 de junio de 2012.

Además de amparar de la deportación, el programa otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años.

El fallo de Alsup fue apelado por el gobierno de Trump la tercera semana de enero ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito y elevó de inmediato un pedido de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que este viernes podría anunciar si atenderá el pedido de urgencia presentado por el Departamento de Justicia.