A qué datos de inmigrantes con Medicaid tendrá acceso ICE a partir de enero tras la decisión de un juez federal

Un juez federal en California permitió este lunes que el gobierno de Donald Trump comparta, a partir de enero, ciertos datos básicos de beneficiarios del programa Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque impuso límites claros sobre el tipo de información que puede ser entregada.

La orden fue emitida por el juez Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, quien detalló que el intercambio de información como nombres, direcciones, números telefónicos y fechas de nacimiento está permitido por la ley.

“La compartición de dichos datos … está claramente autorizada por la ley y las agencias han explicado adecuadamente sus decisiones”, indicó Chhabria en el fallo, pero también concedió una medida cautelar en lo que respecta a cualquier información que vaya más allá de eso.

Chhabria bloqueó el intercambio de datos más amplio, escribiendo que “las nuevas políticas son poco claras sobre qué información se trataría, por qué sería necesaria para fines de control de la inmigración y cuáles serían los riesgos de compartirla con el Departamento de Seguridad Nacional”.

La decisión representa un cambio importante respecto a un fallo anterior del mismo juez en agosto, cuando se ordenó suspender temporalmente la entrega de datos de Medicaid a funcionarios de inmigración tras una demanda presentada por 20 estados, que incluían California, Nueva York y Washington, entre otros.

Aquella orden provisional buscaba proteger la información personal de millones de beneficiarios y asegurar que no se utilizara para fines de inmigración sin una evaluación adecuada.

¿Por qué el gobierno de Trump busca compartir la información de Medicaid con ICE?

La política en disputa fue impulsada por el gobierno de Trump, que durante el verano anunció su intención de permitir que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) compartan información recolectada en el programa Medicaid con agencias de seguridad, incluido ICE, para ayudar a localizar y procesar a personas que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.

Sin embargo, defensores de derechos civiles y autoridades estatales han advertido que permitir el uso de datos de salud para fines migratorios podría desalentar a las comunidades vulnerables de buscar atención médica, creando un clima de desconfianza y afectando la salud pública general.

“Estamos decepcionados con la decisión del tribunal que permite compartir algunos datos de Medicaid con el ICE”, dijo la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado difundido este lunes en medios estadounidenses.

“Aunque nos complace que la corte haya prohibido los esfuerzos más amplios del DHS para obtener datos de salud más sensibles; datos de ciudadanos, residentes permanentes legales y otras personas con estatus legal; y datos de otros programas sanitarios administrados por los CMS”, dice el comunicado.

Los estados demandantes han expresado su preocupación, señalando que la política de intercambio de datos representa una violación de las expectativas de privacidad de los beneficiarios de Medicaid, muchos de los cuales usan el programa para acceder a servicios esenciales de salud.

La disputa legal continúa, y se espera que las partes presenten nuevos argumentos mientras se define si esta política permanecerá en vigor o será modificada por instancias judiciales superiores en los próximos meses.

