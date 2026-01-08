Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Renee Nicole Good, poeta, madre y "un ser humano extraordinario": así recuerdan a la mujer que mató un agente de ICE en Minneapolis La noticia de la muerte de una ciudadana por los disparos de un agente de ICE desató una ola de protestas este miércoles. Te contamos lo que se sabe de la víctima, una madre de 37 años.

Video Identifican a la mujer que murió baleada por un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis

Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, estaba al volante de su camioneta que bloqueaba una nevada calle de Minneapolis cuando unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desplegados en la ciudad en el marco de las ofensivas migratorias de Donald Trump, se aproximaron y le exigieron que saliera del auto, intentando abrirlo por la fuerza. Ella entonces emprendió la marcha en un aparente intento de huir, pero en la maniobra, un agente le disparó varias veces hiriéndola gravemente en la cabeza. Poco después, la mujer murió en el Centro Médico del Condado de Hennepin.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenece ICE, el agente actuó en defensa propia, ya que Good habría intentado atropellarlo, usando su vehículo como un "arma letal". La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó incluso a describir el incidente como "un acto de terrorismo interno" contra los agentes de ICE y el presidente Trump sostuvo esa narrativa y justificó el asesinato alegando que la mujer actuó de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose" y "luego atropellando violenta, deliberada y brutalmente" al agente de ICE.

Sin embargo, todo el incidente quedó grabado en video y las imágenes parecen desmentir la versión de las autoridades federales. Las ruedas del coche apuntan hacia la derecha, dando la impresión de que trataba de esquivar al agente que primero le disparó a través del parabrisas y después por la ventanilla lateral, a muy poca distancia.

Los testigos que presenciaron la escena también refutan la versión oficial. "Se estaba alejando y la mataron", dijo a la agencia AP Lytnette Reini-Grandell, una mujer de 65 años que presenció los hechos.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, negó rotundamente las acusaciones federales de que Good pretendía usar su vehículo como un arma contra el agente.

"La narrativa de que esto fue en defensa propia es basura y se tiene que decir claramente", declaró. “No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en EEUU”, dijo a los agentes de ICE. "Lárguense de Minneapolis, no los queremos aquí".

Poco a poco, tras conocerse lo sucedido, cientos de personas se fueron congregando en el lugar para protestar por la muerte de Good y celebrar una vigilia con velas y oraciones. También hubo protestas en otras ciudades del país, como Nueva York.

La de Good es al menos la quinta muerte relacionada con los operativos de control migratorio de ICE en varias ciudades bajo el gobierno de Trump.

Video "Es un asesinato": protestas en Nueva York por la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis

¿Quién era Renee Nicole Good?

En una cuenta de Instagram que parecía pertenecerle, Renee Nicole Good Good se definía como "poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; experimentando en Minneapolis, Minnesota".

Era madre de un niño de 6 años, que ahora se quedó solo, pues su papá había muerto en 2023, con tan solo 36 años, según contó al Minnesota Star Tribune Timmy Ray Macklin, abuelo del niño y padre del exmarido de Good.

Por su parte, la madre de Good, Donna Ganger, dijo a ese mismo diario que su hija ahora vivía con su pareja en Minneapolis y la describió como una mujer compasiva que había “cuidado de personas toda su vida” y "un ser humano extraordinario". “Era cariñosa, indulgente y afectuosa”, agregó.

En un video publicado en redes sociales desde el lugar del tiroteo, se ve a una mujer llorando, sentada cerca del vehículo. La mujer se describe como la esposa de Good y afirma que ambas se habían mudado recientemente a Minnesota.

Registros públicos citados por la agencia AP indican que Good había vivido recientemente en Kansas City, Missouri, donde ella y otra mujer con la misma dirección habían abierto un negocio llamado 'B. Good Handywork' el año pasado.



Brian Hemphill, presidente de la Universidad Old Dominion, dijo en un comunicado que Good se graduó de esa institución en 2020 con un título en inglés y calificó su asesinato como "otro claro ejemplo de que el miedo y la violencia, lamentablemente, se han vuelto comunes en nuestra nación".

"Que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: libertad, amor y paz", declaró. "Espero compasión, sanación y reflexión en un momento que se está convirtiendo en uno de los períodos más oscuros e inciertos de la historia de nuestra nación".

Qué hacía Renee Nicole Good en med

io de operativos de ICE en Minneapolis

No está del todo claro por qué Renee Nicole Good estaba dentro del auto en una calle en medio de una operación de control migratorio de ICE. Era una mujer blanca y estadounidense, no se cree que haya sido objetivo de los agentes.

El Concejo Municipal de Minneapolis dijo en un comunicado que Good estaba allí "cuidando de sus vecinos" y por su parte, la representante por Minnesota Ilhan Omar la describió como una "observadora legal" de los controvertidos operativos migratorios de ICE en la ciudad, o sea, una persona que asiste a estos eventos para documentarlos y supervisar el comportamiento de las fuerzas del orden.

Sin embargo, su madre dijo al Star Tribune que su hija no formaba parte de “nada de eso” y que “probablemente estaba aterrorizada”.

“¡Di su nombre! ¡Renee Good! ¡Di su nombre! ¡Renee Good!”, coreaban cientos de personas la noche del miércoles a temperaturas bajo cero en Minneapolis, en una vigilia para honrar a Good.