El gobierno pone en vigor nuevas reglas de asilo y le cierra la puerta a miles de inmigrantes

Razones de asilo

El memorando subraya que los agentes de asilo de la USCIS deben guiarse por lo que dice la ley, es decir, que las únicas causas son persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

En su decisión de junio, Sessions ordenó a los jueces de inmigración que desestimen pedidos de asilo por violencia doméstica y de pandillas , dos causales que para el gobierno del Trump no están incluidos en los cinco motivos indicados por la ley.

“El reconocimiento de la Corte de Apelaciones (BIA) de que una víctima de violencia doméstica puede ser elegible para asilo como miembro de un grupo social en particular, fue la culminación de un proceso de 15 años a través de los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones”, indicaron.

Qué cambia

Subraya el documento que la decisión de Sessions “anuló el precedente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)” en el caso A-B, que consideró la violencia doméstica como una causa de asilo bajo el grupo de pertenencia a un grupo social en particular.

“Esto significa que la violencia doméstica y de pandillas no serán tomadas en cuenta ni para asilo, ni para una entrevista de miedo creíble y temor razonable”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Ninguna de estas dos causas ya no son calificadas para aplicar por asilo. Simplemente el gobierno no los dejará entrar. Le negarán el pedido de asilo. Y si lo dejaron entrar, pues igual se lo negarán, les darán una orden de procesamiento de deportación ahí mismo”, agregó.

Otras consideraciones

El memorando también detalla nuevas consideraciones que deben tener en cuenta los agentes de asilo. Por ejemplo, si un solicitante de asilo pide la protección del gobierno de Estados Unidos, debe demostrar que no se trata de un funcionario de gobierno y que el daño o sufrimiento fue infligido por personas o una organización que su gobierno local no quiere o no puede

controlar, y que además el gobierno "condonó el comportamiento o demostró ser incompetente para proteger a la víctima”.