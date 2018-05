Qué esconde la política de 'tolerancia cero' de Trump que separa familias indocumentadas en la frontera

Este pasado fin de semana y por medio de sus acortumbrados tuits, el presidente Donald Trump confirmó la vigencia de la política de 'tolerencia cero' en la frontera ordenada por el fiscal general Jeff Sessions y dijo que no se trata de algo nuevo, sino de una política “horrible” heredada de su antecesor, Barack Obama.

Pero lo cierto es que Obama no separó niños, como ahora lo hace Trump. La anterior administración separaba unidades familiares enviando al padre a un centro de detención mientras enfrentaba su proceso de deportación, mientras la madre y su hijo por otra vía, incluso contemplando la posibilidad de enfrentar un proceso similar, pero en libertad.

Qué pasa en la frontera

Problema serio

“Esta política de ‘tolerancia cero’ tiene la intención de perjudicar, descalificar´ al inmigrante para que no pueda permanecer y no vuelva a venir a nuestro país”, previene Velásquez.

Qué pasa cuando lo detienen

Cuando la Patrulla Fronteriza (CBP) detiene a un inmigrante cruzando ilegalmente la frontera, no por un puerto de entrada (garita), queda detenido, o en un centro del CBP o en una cárcel de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

También pueden ocurrir arrestos y separaciones en la garita, dice la abogada. “Es en ese momento donde el agente que recibe al extranjero toma la decisión de aceptar el pedido de asilo y si separa o no a la persona que trae un menor de edad consigo”.

¿Los separan en la garita?

Velásquez dice que “lo veo continuamente. He visto a matrimonios con niños y al esposo lo toman en custodia, sin fianza, y a la esposa con los menores los procesan y luego los dejan salir libres baj0 fianza”.

Advierte que “esto no es nada nuevo. Obama también separaba a la familia. No dejaba libre al padre, pero si dejaba a la mamá con el o los menores en libertad, porque consideraba que la esposa no iba a desaparecer, que abandonaría al marido y se iban a presentar en las cortes. Esa era el propósito”.