Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Agente de ICE mata a tiros a una mujer estadounidense de 37 años: esto se sabe del caso que conmociona a Minneapolis Las protestas aumentan después de que una mujer de 37 años muriera tras recibir varios disparos de ICE. El gobierno federal defiende la actuación del agente, pero autoridades estatales y locales descartan que disparara en defensa propia, a juzgar por videos grabados por testigos del momento.

Video Graban el momento en que un agente de ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

Cientos de personas se manifestaban en la noche de este miércoles en Minneapolis después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara este a una mujer de 37 años durante el más reciente operativo migratorio ordenado por Donald Trump.

La fallecida, una ciudadana estaounidense madre de un niño de 6 años, se encontraba en el interior de su vehículo, que bloqueaba una carretera.

Cuando agentes de ICE le ordenaron que saliera e intentaron abrir su auto, ella arrancó en lo que parecía un intento de marcharse para evitar ser detenida. En ese momento, uno de ellos le dispara en varias ocasiones.

Autoridades federales defendieron a capa y espada la actuación de los agentes, al considerar que la mujer los había intentado “atropellar” y usaba su auto como “arma letal”, de lo cual no hay evidencia de momento.

Sin embargo, el alcalde y funcionarios estatales descartaron la versión de la Casa Blanca y negaron que actuaran en defensa propia, ya que en videos grabados por testigos se observa más bien cómo la mujer desvió la dirección de su auto para, aparentemente, esquivar y no dañar al agente que estaba frente a ella.

Al finalizar el día, cientos de personas se reunieron en el lugar donde ocurrió el tiroteo para celebrar una vigilia con velas y oraciones.

El tiroteo marcó una dramática escalada en la última de una serie de operativos de control migratorio en las principales ciudades bajo el gobierno de Trump. Esta muerte en Minneapolis es, al menos, la quinta relacionada con las medidas represivas contra la inmigración.

Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué se ve en los videos grabados en el momento en que la mujer es disparada por el agente en Minneapolis?

Videos tomados por transeúntes desde diferentes puntos y publicados en redes sociales muestran a un grupo de agentes acercándose a una camioneta detenida en medio de la carretera.

Uno de ellos le grita a la mujer que está en el interior que salga del vehículo, e intenta sin éxito abrir la puerta del conductor agarrando la manija.

Entonces, la mujer arranca el auto, da marcha atrás ligeramente y sale hacia adelante, aparentemente para escapar de la escena y evitar ser arrestada.

Es en ese momento que otro agente, parado frente al vehículo, saca su arma e inmediatamente dispara al menos dos tiros a corta distancia, retrocediendo mientras el vehículo avanzaba hacia él.

En el video, sin embargo, se observa cómo la mujer había girado hacia la derecha en su trayectoria para tratar de esquivar al agente, que se encontraba enfrente. En las imágenes no se observa que el vehículo hiciera contacto con el funcionario.

Lynette Reini-Grandell, de 65 años, ya había oído que agentes de ICE estaban en su vecindario cuando vio la caótica escena: un coche torcido en un carril y vehículos de ICE en reversa.

Dijo que intentaba averiguar qué estaba pasando cuando se oyeron varios disparos y el coche torcido se detuvo bruscamente.

"Se estaba alejando y la mataron", dijo a la agencia AP sobre la conductora Lynette Reini-Grandell, de 65 años, y que fue testigo de lo ocurrido.

La camioneta luego chocó contra dos autos estacionados en una acera cercana antes de estrellarse al costado de la carretera.

Autoridades municipales declararon que, tras conocer lo sucedido, encontraron a la mujer en su auto con heridas de bala en la cabeza que ponían en grave su vida.

Los bomberos la sacaron del vehículo e inmediatamente comenzaron a practicarle medidas de primeros auxilios hasta que los paramédicos pudieran llegar.

Fue trasladada al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde falleció finalmente.

¿Qué se sabe de la mujer que murió tras ser disparada por un agente de ICE en Minneapolis?

La mujer fue identificada como Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años.

Good se definía en una cuenta Instagram que parece pertenercerle como "poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; experimentando en Minneapolis, Minnesota".

Según el diario diario Minnesota Star Tribune, Good era madre de un hijo de 6 años. El padre del niño había muerto en 2023, con solo 36 años de edad.

"No hay nadie más en su vida", le dijo al diario el padre del hombre, en referencia al niño. "Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto".

La madre de la fallecida, Donna Ganger, declaró al mismo diario que su hija vivía en las Ciudades Gemelas (como se conoce a Minneapolis y Saint Paul) con su actual pareja.

"Probablemente estaba aterrorizada", dijo cuando un periodista le contó algunos de los detalles de lo sucedido.

Ganger afirmó que su hija "no forma parte de nada parecido", refiriéndose a los manifestantes que protestaban por la presencia de los agentes de ICE.

Según fuentes municipales citadas por CBS News, Good era observadora legal de los operativos federales en la ciudad.

"Renee era una de las personas más amables que he conocido", dijo su madre. "Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble".

¿Qué dijo el gobierno federal sobre lo sucedido en Minneapolis?

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, describió el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" perpetrado contra agentes de ICE por una mujer que "intentó atropellarlos y los embistió con su vehículo”.

“Uno de nuestros agentes actuó con rapidez y a la defensiva, disparando, para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban", afirmó, aunque no hay evidencia de esto.

Pese a las imágenes difundidas en redes sociales, Donald Trump también mantuvo esta teoría del DHS sin ninguna evidencia.

El presidente criticó a la mujer por actuar de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose" y "luego atropellando violenta, deliberada y brutalmente" al agente de ICE, contradiciendo así lo que se ve en los videos de testigos.

Trump también describió a otra mujer que se ve gritando en la grabación del incidente, a quien consideró "obviamente, una agitadora profesional".

¿Qué dijeron las autoridades locales y estatales tras el tiroteo?

Las autoridades en Minneapolis y Minnesota descartaron por completo la versión del gobierno federal y negaron que la mujer tratara de hacer daño al agente.

"La narrativa de que esto fue en defensa propia es basura y se tiene que decir claramente", dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien aseguró que los videos muestran que la mujer no parece que "estuviera usando su auto como arma".

“No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en EEUU”, dijo a los agentes de ICE. "Lárguense de Minneapolis, no los queremos aquí".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se dirigió directamente al presidente Trump y a Noem: "Ya han hecho demasiado", les dijo.

“He visto el video. No crean en esta maquinaria de propaganda”, declaró. Aseguró que el estado no necesita de la ayuda del gobierno federal y afirmó estar preparado para desplegar la Guardia Nacional si era necesario.

Describió el suceso como "predecible" y "evitable". Sin embargo, pidió calma a la población y a que, en caso de salir a las calles a protestar, lo hicieran pacíficamente.

¿Qué se sabe sobre el agente que disparó y mató a la mujer en Minneapolis?

Noem aseguró que el agente que disparó había sido “golpeado” por el auto de la mujer, aunque en el video no se alcanza a observar eso. La secretaría declaró que fue al hospital, pero ya fue dado de alta.

Noem no reveló su identidad, pero lo describió como un agente “experimentado” que ya enfrentó "situaciones similares" en el pasado. En concreto, mencionó un episodio ocurrido en junio, en el que el mismo agente “fue embestido y arrastrado” por el vehículo de un conductor “anti-ICE”.

Sin embargo, pese a las preguntas de la prensa, Noem no ofreció más detalles sobre lo ocurrido entonces.

Aunque reconoció que la muerte era “una tragedia”, Noem defendió en todo momento la actuación del agente, quien aseguró que “siguió su entrenamiento” sobre cómo actuar ante un vehículo que estaba siendo usado como “arma letal”.

"Nuestro agente siguió su entrenamiento e hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer en esa situación", afirmó.

¿Qué dice la política federal sobre disparar a vehículos y por qué muchas agencias policiales no recomiendan los disparos contra autos en movimiento?

El Departamento de Justicia establece en su Manual de Justicia que las armas de fuego no deben usarse simplemente para inutilizar un vehículo en movimiento.

La política permite el uso de fuerza letal solo en circunstancias limitadas, como cuando alguien en el vehículo amenaza a otra persona con fuerza letal o cuando el vehículo mismo se utiliza de una manera que representa un riesgo inminente y no existe una alternativa razonable, incluyendo apartarse de su trayectoria.

Expertos en capacitación policial declararon a la agencia AP que, por lo general, se enseña a los agentes a no interponerse frente a vehículos en movimiento para intentar bloquearlos.

Muchas políticas del Departamento prohíben específicamente disparar a vehículos solo para detener a un sospechoso que huye.

Durante décadas, los departamentos de policía de Estados Unidos han limitado los casos en que los agentes pueden disparar contra vehículos en movimiento, argumentando el peligro para otros transeúntes en la zona y el riesgo de que el conductor baleado pierda el control.

El Departamento de Policía de Nueva York fue una de las primeras agencias importantes en adoptar estas limitaciones.

Prohibió a los agentes disparar contra o desde vehículos en movimiento después de que un tiroteo en 1972 matara a un pasajero de 10 años en un coche robado y provocara protestas.

Con el paso de los años, muchas agencias del orden siguieron el ejemplo de Nueva York. Organizaciones policiales como el Foro de Investigación Ejecutiva Policial y la Asociación Internacional de Jefes de Policía han recomendado límites similares, advirtiendo que disparar a vehículos conlleva graves riesgos por disparos dispersos o por colisiones si el conductor es atropellado.

El pasado noviembre, un juez desestimó los cargos presentados contra dos personas acusadas de utilizar su vehículo para atacar a agentes del ICE que llevaban a cabo una redada en Chicago.

¿Ha habido sucesos similares en otras redadas migratorias ordenadas por Trump?

En octubre, una mujer recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en un incidente similar en Chicago, aunque finalmente ella sobrevivió.

Casi inmediatamente, funcionarios de Seguridad Nacional emitieron un comunicado calificando a Marimar Martínez, asistente de maestra de 30 años en una escuela Montessori, de "terrorista doméstica" que había "tendido una emboscada" y "embestido" a agentes con su vehículo.

Fue acusada en un tribunal federal de agredir a un agente federal, lo que supone un delito grave castigado con hasta 20 años de prisión. Sin embargo, los fiscales federales se vieron obligados a desestimar el caso contra Martínez antes del juicio, después de que aparecieran videos de cámaras de seguridad y corporales que, según los abogados defensores, contradecián la versión oficial.

Los videos mostraban a un agente de la Patrulla Fronteriza conduciendo su vehículo hacia la camioneta de Martínez, en lugar de lo contrario, según su abogado.

¿A qué apunta la investigación de lo sucedido en Minneapolis y qué autoridades la llevarán a cabo?

Pese a la difusión de los videos en redes sociales y la polémica causada, autoridades pidieron esperar hasta que la investigación concluya y se conozca oficialmente lo sucedido.

Noem aseguró que el FBI se encargaría de la investigación y se comunicarán los avances próximamente.

Bob Jacobson, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, aseguró que el estado investigará el tiroteo junto con las autoridades federales.

"Tengan en cuenta que esta investigación también está en sus primeras etapas. Por lo tanto, cualquier especulación sobre lo sucedido sería solo eso", declaró a la prensa.

"Tenemos jurisdicción para presentar cargos, al igual que los federales”, apuntó por su parte Daniel Borgertpoepping, portavoz de la Fiscalía del Condado de Hennepin.

“Es una interacción un poco compleja, pero en definitiva, sí, tenemos jurisdicción para presentar cargos penales", agregó.

¿Cómo reaccionaron los vecinos de la zona después del tiroteo?

Una multitud se congregó cerca del lugar del tiroteo gritando consignas contra ICE. Muchos abucheaban a los agentes y soplaban silbatos.

"¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" y "¡Fuera ICE de Minnesota!", coreaban desde detrás de la cinta policial a los agentes locales y federales presentes, incluido Gregory Bovino, el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de EEUU que se ha convertido en el rostro de las medidas represivas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares.

"No hay forma de que lo que haya hecho esta persona mereciera que la mataran", declaró uno de ellos a la cadena de televisión WCCO.

Agentes de ICE rociaron con gas pimienta y empujaron a un grupo de manifestantes, según imágenes difundidas por la cadena local.

¿Por qué el área de Minneapolis es objetivo de las autoridades federales de inmigración?

Inicialmente, Minnesota captó la atención de Trump y los republicanos por una serie de casos de fraude, muchos de los cuales tenían raíces en Somalia.

Fiscales defienden que en los últimos años se robaron miles de millones de dólares de prestaciones sanitarias financiadas con fondos federales y de un programa contra el covid-19.

Minnesota tiene la mayor población somalí de Estados Unidos, un grupo al que Trump llamó "basura" en diciembre y afirmó que no los quería en el país.

El presidente también ha criticado al gobernador demócrata Walz por no haber sacado a la luz los presuntos delitos.

El pasado mes, un influencer de extrema derecha publicó un vídeo en el que afirmaba que guarderías infantiles de Minneapolis, gestionadas por residentes somalíes, habían sufrido fraudes por más de $100 millones.

La secretaria Noem y el director del FBI, Kash Patel, publicaron después mensajes en redes sociales sobre el aumento de las operaciones en la ciudad, dirigidas en parte, como lo expresó Patel, a "esquemas de fraude a gran escala".

El martes, el DHS dijo que planeaba desplegar 2.000 agentes y oficiales federales en el área de Minneapolis.

Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El gobierno calificó estas manifestaciones como "una consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización" de los agentes de ICE.

Un agujero de bala se observa en el parabrisas del auto de la víctima mientras los agentes del orden trabajan en la escena. La mayoría de los disparos se hicieron a través de la ventana lateral donde estaba la conductora. (Foto AP/Tom Baker) Imagen Tom Baker/AP



Pese a las imágenes difundidas, Donald Trump mantuvo la teoría del DHS sin ninguna evidencia.

El presidente criticó a la mujer disparada por actuar de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose" y "luego atropellando violenta, deliberada y brutalmente" al agente de ICE, contradiciendo así claramente lo que se ve en los videos, en los que la mujer gira el auto a la derecha en un intento aparente de esquivar al funcionario que estaba frente a ella, y no de atropellarlo.

Trump también describió a otra mujer que se escucha gritando en la grabación a los agentes de ICE, a quien consideró "obviamente, una agitadora profesional".

"La situación se está estudiando en su totalidad, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a nuestros agentes del orden público y de ICE a diario. Solo intentan hacer su trabajo para garantizar la seguridad en EEUU", agregó.

Sus palabras causaron gran controversia entre quienes defienden que la versión del gobierno federal es totalmente falsa.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó el operativo y alegó que los videos muestran que la mujer no parece que "estuviera usando su auto como arma", como alegan las autoridades.

"La narrativa de que esto fue en defensa propia es basura y se tiene que decir claramente", dijo.

“No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, declaró Frey. “Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas”.

"Lárguense de Minneapolis, no los queremos aquí", dijo el alcalde a los agentes de ICE en conferencia horas más tarde.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se dirigió directamente al presidente Trump y a Noem: "Ya han hecho demasiado", les dijo.

“He visto el video. No crean en esta maquinaria de propaganda”, dijo. "El estado garantizará una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”, prometió.

Aseguró que el estado no necesita de la ayuda del gobierno federal y afirmó estar preparado para desplegar la Guardia Nacional si era necesario.

Añadió que, como muchas personas, está indignado por lo sucedido, que describió como "predecible" y "evitable". Sin embargo, pidió calma a la población.

"Quieren un espectáculo. No podemos dárselo. No podemos", declaró. "Si protestan y ejercen sus derechos bajo la Primera Enmienda, por favor, háganlo pacíficamente, como siempre. No podemos darles lo que quieren", agregó.

En una conferencia de prensa más tarde, la secretaria de DHS, Kristi Noem, dijo que el agente "siguió su entrenamiento" al disparar contra la mujer y repitió acusaciones contra la víctima que no respaldan los videos desde la escena.

Alegó que el agente fue "golpeado" por el vehículo de la mujer, aunque no hay evidencia de esto de momento.

Noem dijo que el agente ya había estado en una "situación similar" con una persona en un vehículo en junio, aunque no elaboró de qué se trató ese caso.

¿Qué se sabe sobre la identidad de la mujer?

La madre de la mujer fallecida la identificó como Renee Nicole Good y negó que formara parte de los manifestantes contra los operativos de ICE en la ciudad.

Según prensa local, tenía un hijo de 6 años. El padre del niño falleció en 2023, con solo 36 años de edad.

Good se definía en su cuenta de Instagram como "poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; experimentando en Minneapolis, Minnesota".

"Renee era una de las personas más amables que he conocido", dijo su madre. "Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble", contó su madre al diario Minnesota Star Tribune.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, describió brevemente el tiroteo a los periodistas y dijo qu e le habían disparado en la cabeza.

Minneapolis y St. Paul bajo alerta por redadas migratorias

El tiroteo representa una escalada dramática en la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo el gobierno de Donald Trump.

Las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul han estado en alerta desde que el DHS anunció este martes el inicio de la operación, en la que se esperaba la participación de 2,000 agentes y oficiales, y que está relacionada, en parte, con acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.

Una gran multitud de manifestantes se congregó en el lugar de los hechos tras el tiroteo de este miércoles, donde expresaron su indignación contra los agentes locales y federales presentes, entre ellos Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), quien ha sido la figura visible de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades.

En una escena similar a las redadas de Los Ángeles y Chicago, los transeúntes abuchearon a los agentes y tocaron silbatos, que se han vuelto omnipresentes durante estas operaciones.

“¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, coreaban a gritos desde detrás del cordón policial.

Tras el tiroteo, el alcalde Jacob Frey declaró que los agentes de inmigración estaban “causando caos en nuestra ciudad”.

“Exigimos que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, dijo Frey en las redes sociales.

¿Dónde ocurrió el tiroteo?

El área donde ocurrió el tiroteo es un barrio modesto al sur de Minneapolis, a pocas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a una milla de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

La Red de Defensa de la Inmigración, una coalición de grupos que brindan servicios a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas dispuestas a salir a las calles para monitorear la actuación de las autoridades federales.

“Siento que soy una persona común y corriente, y tengo la capacidad de hacer algo, así que necesito hacerlo”, dijo Mary Moran a KMSP-TV.

