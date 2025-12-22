Inmigración El DHS aumenta a $3,000 supuesto incentivo para quienes se "autodeporten" antes de que acabe el año Según cifras del gobierno de Trump, desde enero pasado un total de 1.9 millones de inmigrantes sin estatus regular han optado por autodeportarse.

Video Entré a EEUU con una visa de turista y estoy considerando 'autodeportarme': ¿qué opciones tengo?

El gobierno de Estados Unidos informó que aumentó de $1,000 a $3,000 el monto que entrega a los inmigrantes sin estatus regular que opten por registrarse ante las autoridades para autodeportarse antes de que concluya este año 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó del incremento en un comunicado en el cual reiteró que el registro de quienes acepten su autodeportación deberá hacerse ante la aplicación móvil CBP Home.

“Los inmigrantes indocumentados que se inscriban para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un estipendio de $3,000, además de un vuelo gratuito a casa”, dice el comunicado.

La agencia federal agregó que las personas que opten por su autodeportación también serán sujetas a la “condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país”.



En su comunicado, DHS incluyó una cita de la titular de la agencia, Kristi Noem, diciendo que desde enero pasado, un total de 1.9 millones de “inmigrantes indocumentados” han optado por abandonar el país voluntariamente.

"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, dijo Noem.

De forma paralela a los arrestos y deportaciones de ICE, la administración Trump también lleva a cabo una campaña para empujar a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse, una decisión que muchos expertos han advertido que les puede traer serias consecuencias, como una prohibición de entrada al país de tres a 10 años, o incluso de por vida, en algunos casos. También podría restarles posibilidades de conseguir una visa o un permiso de residencia en el futuro.

Además de los $1,000 de incentivo que están ofreciendo a los inmigrantes, también crearon un estímulo de hasta $2,500 para adolescentes inmigrantes que acepten regresar voluntariamente a sus países de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que desde enero de 2025, 1.9 millones de personas sin estatus legal han salido del país de forma “voluntaria”, y que de ellos, decenas de miles lo han hecho a través de la app CBP Home. Pero el DHS no ha publicado el desglose de esas cifras y no está claro cuántas personas han recibido el dinero.