Visas Visas H-1B: una jueza federal avala la tarifa de 100,000 dólares de Trump y el gobierno reforma el sistema de concesión El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que sustituirá su histórico sistema de sorteo para las visas de trabajo H-1B por un nuevo modelo que prioriza a trabajadores extranjeros más cualificados y con salarios más altos.

Una jueza federal estadounidense autorizó el martes al gobierno de Donald Trump a aplicar la tarifa de 100,000 dólares que impuso a un tipo de visado de trabajo considerado clave en el sector tecnológico.

El magnate republicano anunció en septiembre esta medida relativa a las visas H-1B, que permiten a trabajadores extranjeros con cualificaciones específicas, como científicos, ingenieros o programadores informáticos, ejercer en Estados Unidos.

En una opinión de 56 páginas, la jueza de distrito Beryl Howell resolvió que Trump, como presidente, tiene "amplia autoridad legal" para abordar "un problema que él percibe como una cuestión de seguridad económica y nacional".

"La decisión y su aplicación son legales y, por tanto, resisten a los recursos de los demandantes", agregó la magistrada.

Sin embargo, reconoció que la medida podría "infligir un daño significativo a las empresas estadounidenses y a las instituciones de educación superior".

Cuando fue anunciada, la tarifa de 100,000 dólares dio a las empresas apenas 36 horas de aviso antes de entrar en vigor, lo que desencadenó caos y confusión sobre cómo funcionaría y a quién afectaría.

La tasa para la visa H-1B forma parte de una ofensiva migratoria más amplia de Trump, quien ha desplegado una campaña masiva contra los migrantes desde su regreso a la Casa Blanca, aunque hasta ahora no había apuntado a la visa de la que depende en gran medida Silicon Valley.

El mandatario sostuvo anteriormente que hay un abuso del sistema de visas H-1B para reemplazar a trabajadores estadounidenses con extranjeros dispuestos a trabajar por menos dinero.

Cambios del gobierno de Trump al sistema de consesión de las visas H-1B

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que sustituirá su histórico sistema de sorteo para las visas de trabajo H-1B por un nuevo modelo que prioriza a trabajadores extranjeros más cualificados y con salarios más altos.

El cambio llega tras una serie de medidas de la administración Trump destinadas a reformar este programa de visados.

"El actual proceso de selección aleatoria de las solicitudes H-1B fue explotado y abusado por empleadores en EEUU que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a trabajadores estadounidenses", afirmó Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS).

El nuevo sistema “implementará un proceso de selección ponderado que aumentará la probabilidad de que las visas H-1B se asignen a trabajadores extranjeros con mayor cualificación y mejor remunerados”, según el comunicado difundido el martes. Entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la próxima temporada de registro del cupo H-1B.



El comunicado de prensa señala que la nueva norma está “en línea con otros cambios clave introducidos por la administración, como la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar un monto adicional de 100,000 dólares por visa como condición para ser elegibles”.

El presidente también lanzó una visa de 'tarjeta dorada' de 1 millón de dólares como vía hacia la ciudadanía estadounidense para personas adineradas.

El amplio uso de las visas H-1B en EEUU

Estados Unidos otorga 85,000 de esos visados al año (65,000, más otras 20,000 destinadas a personas con un título de máster o superior) mediante un sistema de sorteo, e India representa tres cuartas partes de los beneficiarios.

Este año, Amazon fue con diferencia el principal receptor, con más de 10,000 visas aprobadas, seguida de Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple y Google. California concentra el mayor número de trabajadores con visa H-1B.

Este visado se concede inicialmente por un período de tres años, que puede prorrogarse hasta seis.

Empresarios tecnológicos —incluido Elon Musk, antiguo aliado cercano de Trump— han alertado contra atacar las visas H-1B, ya que Estados Unidos no cuenta con suficiente talento local para cubrir vacantes importantes en el sector tecnológico.

Los defensores del programa aseguran que es una vía clave para contratar personal sanitario y educativo. Sostienen que impulsa la innovación y el crecimiento económico en EEUU y permite a los empleadores cubrir puestos en campos especializados.

Una demanda fue presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, un grupo de presión a favor de las compañías, y la Asociación de Universidades Estadounidenses (AAU).

Subrayaron que los titulares de estos visados contribuían "enormemente a la productividad, la prosperidad y la innovación estadounidenses".

Al menos otras dos acciones legales contra la tasa de 100,000 dólares para la solicitud de la visa H-1B siguen en curso.

Los críticos del programa, en cambio, argumentan que las visas suelen destinarse a puestos de nivel inicial, en lugar de cargos sénior que requieren habilidades altamente especializadas. Aunque el programa está diseñado para evitar la reducción de salarios o el desplazamiento de trabajadores estadounidenses, señalan que las empresas pueden pagar menos clasificando los puestos en los niveles más bajos de cualificación, incluso cuando los trabajadores contratados tienen mayor experiencia.

Con información de AFP y AP.

