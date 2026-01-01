Estatus de Protección Temporal (TPS)

Jueza federal bloquea intentos de Trump de poner fin al TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

En su fallo la jueza determinó que la Alianza Nacional del TPS, un grupo que representa a los inscritos en el programa, había alegado de manera plausible que las terminaciones estuvieron motivadas por animadversión racial.

Univision picture
Univision
add
Video Gobierno Trump suspende trámites migratorios a personas provenientes de 19 países: implicaciones

Una jueza federal bloqueó el miércoles los esfuerzos del gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones contra la deportación para miles de inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.

La decisión del gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 89,000 migrantes no consideraron adecuadamente las condiciones en los tres países, escribió la jueza de distrito Trina Thompson, de San Francisco, California.

Thompson emitió un fallo sumario en el que determinó que la iniciativa de revocar la condición jurídica de decenas de miles de hondureños, nepalíes y nicaragüenses era ilegal.

Las razones que dio la jueza para bloquear la eliminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

La jueza afirmó que la medida anunciada en julio por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem “estaba predeterminada y era un pretexto, en lugar de basarse en una revisión objetiva de las condiciones del país, tal y como exigen la ley del TPS y la Ley de Procedimientos Administrativos”.

Además, Thompson citó declaraciones de Trump y Noem, en las que describen a los inmigrantes como criminales y una carga para la sociedad estadounidense.

“Estas declaraciones reflejan una estigmatización de los inmigrantes protegidos bajo el programa TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”, escribió Thompson, quien fue nombrada por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden.

“La sentencia de hoy confirma que la decisión del gobierno de Trump de despojar a residentes de larga duración procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal de su estatus migratorio legal en virtud del programa TPS era ilegal”, afirmó Jessica Bansal, abogada de la Organización Nacional de Jornaleros.

“El daño ya causado por las acciones crueles e ilegales de la administración no se puede reparar, pero tenemos la esperanza de que, con esta sentencia, el nuevo año traiga algo de justicia y paz a la comunidad de titulares del TPS”, agregó Bansal en un comunicado.

¿Qué protecciones otorga el TPS?

El TPS otorga alivio contra la deportación y da permisos de trabajo a personas que ya se encuentran en Estados Unidos si sus países de origen atraviesan un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.

El programa que pretendía ser eliminado para estos países cubre a unos 72,000 hondureños, 13,000 nepaleses y 4,000 nicaragüenses, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés).

Bajo el programa, Noem tiene la autoridad para conceder, extender o terminar las designaciones de TPS para países específicos.

Trump ha buscado poner fin a la mayoría de las inscripciones al TPS como parte de un esfuerzo más amplio para restringir tanto la inmigración legal como indocumentada.

Video Administración Trump anuncia que el TPS de más de 350,000 haitianos terminará en febrero de 2026
