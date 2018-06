El gobierno asegura que no tiene una política de separación familiar de inmigrantes en la frontera, pese a practicarla

La separación de familias fue oficializada por el fiscal general Jeff Sessions a comienzos de abril tras anunciar la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ , que no solo apunta a la detención y formulación de cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país , sino también complica la entrada por las garitas fronterizas y aumenta el escrutinio a los que se entregan porque vinen sin visa a Estados Unidos .

Según el DHS, las separaciones están respaldadas por “una política de larga data del gobierno anterior” que aseguró “puede ocurrir sólo cuando no podemos determinar la relación de custodia, cuando determinamos que un niño puede estar en riesgo con el custodio o cuando el custodio es transferido a un entorno de detención criminal debido a (la formulación de) cargos criminales”.

“Eso no ha cambiado”, precisó la respuesta del DHS. Además añadió que “toma en serio su responsabilidad legal de proteger a los niños extranjeros contra el tráfico de personas y otras acciones delictivas, al tiempo que garantiza el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración”.

Indicó además que, “al ser detenido (el padre o tutor) previo al juicio de conformidad con una orden de un juez federal, el menor es transferido al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) como un ‘Menor Extranjero No Acompañado’ (UAC), de acuerdo con la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas del Tráfico (PVTRA)”.

La respuesta no hizo referencia a crisis humanitaria que se vive en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que desde 2013 motiva la huida de miles de personas hacia Estados Unidos en busca de asilo.

“Los padres separados que aún están bajo la custodia del Servicio de Alguaciles y no han sido transferidos a ICE, también pueden llamar a la línea de información (DRIL) para que les ayuden a localizar a su hijo menor de edad”, resaltó.

“Esto resulta en colocar cargos criminales a los padres por intentar entrar indocumentados. Y puesto que los niños no pueden estar encarcelados con los padres mientras que pasen por este proceso criminal, el gobierno los separa. Antes, no ocurría eso, no les colocaban cargos criminales si un padre o una madre venía acompañada por sus hijos”, precisó Adams.