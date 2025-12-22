Inmigración Casi se triplica la cantidad de inmigrantes que faltan a sus audiencias por temor a ser detenidos por ICE en las cortes "Se corrió la voz de que si ibas a la corte, podrías ser arrestado por ICE", dijo a la radio pública nacional NPR Ruby Powers, una abogada de inmigración de Texas. Eso tiene graves consecuencias.

¿Qué se espera para el 2026 en materia migratoria en EEUU? Abogado explica

El creciente temor de ser arrestado por agentes dentro o en los alrededores de las cortes de inmigración llevó a que el número de inmigrantes que no se presentaron a sus audiencias casi se triplicara en 2025 con respecto al año anterior, de acuerdo con un análisis de la radio pública nacional NPR.

Ello regularmente deriva en órdenes de deportación en ausencia emitidas por jueces migratorios, lo que autoriza al gobierno a remover del país a los inmigrantes que no acudieron a sus audiencias.

Según el análisis de NPR, el número de órdenes de deportación en ausencia en el año fiscal de 2025 aumentó a más de 50,000 casos cuando se compara con el año fiscal previo.

"Lo que pasó es que se corrió la voz de que si ibas a la corte, podrías ser arrestado por ICE", dijo a NPR Ruby Powers, una abogada de inmigración de Texas que ve casos en todo el país.

El análisis del medio citó un reporte del Centro de Estudios de Inmigración, una organización sin fines de lucro dedicada al análisis de temas migratorios, que indica que desde 2022 ya se registraba una tendencia al alza en el número de deportaciones 'in absentia'.

También mencionó datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (OIEA), perteneciente al Departamento de Justicia, sobre que cada una de las 10 ciudades con mayor número de casos de inmigración resueltos terminará el año con aumentos en las órdenes de deportación en ausencia. Esas ciudades incluyen Los Ángeles, Dallas, Houston y Nueva York.

La situación se replica en casi todos los tribunales de inmigración del país y cada vez con más frecuencia, de acuerdo con el análisis de NPR. El medio citó al investigador independiente Joseph Gunter, cuyos hallazgos confirman las tendencias.

"Esos casos no fueron uniformes en todo el país, pero al menos se había corrido la voz, se había extendido el miedo. Por eso, las personas dudaban mucho en acudir a los tribunales", dijo Powers.

Detenciones agresivas en cortes de inmigración

Las escenas de inmigrantes siendo arrestados al salir de sus audiencias se han multiplicado alrededor del país, particularmente en Nueva York, donde a finales de septiembre un agente de ICE tiró al suelo a una mujer mientras pedía que no se llevaran a su esposo. El agente la empujó violentamente frente a sus dos pequeños hijos mientras ellos lloraban.

Otro caso que captó la atención de la prensa fue el del intento de arresto del inmigrante Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, quien fue perseguido por agentes de ICE en abril luego de que acudió a la corte del condado en Milwaukee, Wisconsin.

El caso generó polémica porque la jueza jueza Hannah Dugan, ante quien el inmigrante iba a comparecer, le dijo a los agentes que no podían arrestarlo con la orden administrativa que presentaron.

Videos la muestran dirigiendo a los agentes a una oficina mientras lleva al inmigrante y a su abogado a un pasillo para que abandonaran la corte. La fiscalía federal acusó a la jueza de obstrucción de la justicia y de ocultar a una persona para evitar su arresto. Un jurado la declaró culpable del primer cargo, pero no del segundo. El inmigrante fue finalmente arrestado y deportado en noviembre.

Se desvanece la esperanza de ganar un caso migratorio

Powers dijo a NPR que además del temor a ICE existen otras razones por las cuales los inmigrantes están evitando presentarse a las cortes. Una de ellas es la posibilidad de no ganar su caso o ser deportados a un tercer país.

Otras barreras tienen que ver con temas logísticos, como el hecho de que las citaciones sean enviadas a direcciones incorrectas porque los inmigrantes cambiaron su domicilio y no lo notificaron a tiempo a la corte.

También puede ocurrir que simplemente ocurran errores en el envío de las notificaciones de audiencias porque no estaba registrada la dirección correcta o no había sido escrita adecuadamente.

