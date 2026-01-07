Tiroteos Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos The Trace advierte que “es probable que nuestras cifras estén por debajo de la realidad, ya que los tiroteos en los que están involucrados agentes de inmigración no siempre se hacen públicos”.



Video Graban el momento en que un agente de ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

El tiroteo de este miércoles en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a una mujer en Minneapolis, es al menos la cuarta muerte de este tipo como resultado de la agresiva campaña de represión migratoria que el gobierno de Donald Trump lanzó el año pasado.

Utilizando datos del Archivo de Violencia con Armas de Fuego y reportes en los medios de comunicación, The Trace, una organización independiente, no partidista y sin ánimo de lucro, elaboró un mapa y un conteo de los incidentes en los que agentes federales disparan a alguien o lo apuntan con un arma durante una operación de control migratorio.

“Hasta el 7 de enero, hemos identificado 28 incidentes de este tipo, incluidos 14 tiroteos. Entre ellos se encuentran los tiroteos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; los tiroteos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o evadían una operación policial; y la redada del 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la cual se apuntó con armas de fuego a inquilinos medio dormidos y a sus hijos”, dice The Trace.

Te dejamos el conteo de estos tiroteos en los que están involucrados agentes de ICE.

Las fechas y los estados en los que agentes migratorios han disparado contra civiles durante la segunda administración de Trump

7 de enero de 2026: Agentes de ICE en Minneapolis dispararon y mataron a una conductora, alegando que embistió su vehículo contra ellos.

Un video mostró que la mujer retrocedía y se alejaba cuando los agentes abrieron fuego.

Autoridades locales rechazaron la versión de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem de que se trató de defensa propia.

El alcalde Jacob Frey afirmó que la presencia de agentes migratorios federales está “causando caos” en la ciudad.

31 de diciembre de 2025: Un agente de ICE fuera de servicio mató a un hombre en el vecindario Northridge de Los Ángeles, luego de que testigos dijeran que disparaba un rifle al aire para celebrar Año Nuevo.

El Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que el agente “respondió valientemente a una situación de tirador activo”.

24 de diciembre de 2025: Agentes de ICE dispararon contra una camioneta durante una parada de tráfico por control migratorio en Glen Burnie, Maryland, hiriendo al conductor.

ICE afirmó que el hombre, ciudadano portugués, embistió varios vehículos oficiales cuando se le pidió apagar el auto.

16 de diciembre de 2025: Un agente fuera de servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) disparó varias veces durante un altercado con otro conductor en un acceso al aeropuerto JFK, en Nueva York.

El agente dijo que sacó su arma tras ser atacado por el otro automovilista. No hubo heridos.

11 de diciembre de 2025: Un agente de la Patrulla Fronteriza mató a tiros a un ciudadano mexicano que huía durante un operativo cerca de la frontera entre EEUU y México, en Rio Grande City, Texas.

13 de noviembre de 2025: Un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional disparó contra un vehículo durante una persecución policial en Washington, D.C., luego de que el auto se pasara un semáforo en rojo.

30 de octubre de 2025: Carlos Jiménez, ciudadano estadounidense, fue herido por disparos de ICE en Ontario, California.

29 de octubre de 2025: Un agente de ICE disparó e hirió a un conductor indocumentado que huía de una parada de tráfico en Tempe, Arizona. El hombre permanece bajo custodia.

21 de octubre de 2025: Un alguacil disparó durante una redada migratoria en el sur de Los Ángeles contra un conocido creador de contenido en TikTok que suele seguir operativos de ICE.

El tiktoker resultó herido, al igual que otro alguacil federal alcanzado por una bala rebotada. Seguridad Nacional dijo que el creador intentó evadir el arresto embistiendo vehículos policiales.

17 de octubre de 2025: Un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional disparó contra un hombre negro desarmado durante una parada de tráfico en Washington, D.C. El hombre estuvo encarcelado tres días antes de que un juez desestimara el caso.

4 de octubre de 2025: Una mujer de Chicago que advertía a residentes sobre la presencia de ICE fue baleada cinco veces y herida por un agente de CBP después de que agentes federales embistieran su automóvil, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales.

Fue acusada de agresión e interferencia con autoridades federales, pero los cargos fueron retirados.

12 de septiembre de 2025: Silverio Villegas-González, ciudadano mexicano de 38 años, murió tras ser baleado por un agente de ICE luego de arrastrar al agente con su automóvil durante una parada de tráfico en Franklin Park, un suburbio de Chicago. ICE dijo que el hombre se resistió al arresto.

16 de agosto de 2025: Agentes de CBP abrieron fuego contra un automóvil después de que este huyera durante una parada de tráfico en San Bernardino, California. No se reportaron heridos.

31 de julio de 2025: Un agente de ICE disparó tres veces contra un automóvil que, según las autoridades, intentó atropellarlos durante un operativo en Black Forest, Colorado.

Las víctimas podrían ser más, pero no hay registros claros por falta de transparencia

En su reporte, The Trace advierte que “es probable que nuestras cifras estén por debajo de la realidad, ya que los tiroteos en los que están involucrados agentes de inmigración no siempre se hacen públicos”.

Además, a las cuatro muertes por tiroteos podrían sumarse otras en las que agentes de ICE están indirectamente involucrados y que no necesariamente implican el uso de armas de fuego.

Por ejemplo, el pasado 10 de julio las autoridades de inmigración estaban deteniendo a decenas de trabajadores agrícolas en Glass House Farms, en el sur de California, cuando Jaime Alanis se cayó del techo de un invernadero y se rompió el cuello. El trabajador de 57 años, originario de México, murió en un hospital dos días después.

O el caso Josué Castro Rivera que fue atropellado por una camioneta en una autopista de Norfolk, Virginia, cuando intentaba escapar de las autoridades de inmigración durante una parada de tráfico el 23 de octubre.

Un destino similar tuvo un hombre que huía de las autoridades de inmigración frente a una tienda Home Depot en el sur de California que murió tras ser atropellado por un todoterreno cuando intentaba cruzar una autopista cercana el 14 de agosto.

Hasta el momento ningún agente ni funcionario ha sido acusado por estas muertes.

