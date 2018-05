Esta es la nueva estrategia de "tolerancia cero" del gobierno de Trump para reducir la inmigración indocumentada en 75%

Hasta ahora, la estrategia migratoria de Donald Trump para combatir la inmigración indocumentada se conocía través de acciones ejecutivas y memorandos. Pero el martes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU habló en el Senado de otros seis pasos desconocidos que, de ser implementados, reduciría la entrada indocumentada hasta en un 75%.

Durante una comparecencia ante los miembros del subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional del Senado, la secretaria del DHS, Kirsjten Nielsen, defendió la política de “tolerancia cero” contra quienes cruzan indocumentados las fronteras de Estados Unidos, incluyendo embarazadas, y aseguró que no habrá excepciones para nadie en los juicios de deportación.



Pero ante una pregunta formulada por el senador republicano por Louisiana John Kennedy, respecto a cómo frenar el flujo de indocumentados en la frontera –que según Nielsen en el último mes fue de unos 500,000– habló de los planes que están siendo elaborados por el gobierno de Trump.

La revelación

El senador Kennedy preguntó: “Ok, usted es una experta en su posición como secretaria del Departamento (de Seguridad Nacional). Olvídese de las políticas por un momento. Dígame, ¿cómo podemos reducir ese número (500,000 indocumentados que llegan a la frontera con México) por la mitad?".

Nielsen respondió: "Ok, primero tenemos que endurecer las leyes que pone el Congreso".

El senador Kennedy interrumpió: "Sí, yo entiendo eso, pero ¿qué tenemos que hacer?".

Nielsen explicó: "Tenemos que quitar el acuerdo Flores, revisar la (ley) TVPRA (que prohíbe la deportación de niños inmigrantes que no sean de países fronterizos y exige que sea un juez de inmigración quien decida su futuro en EEUU) y (también revisar el acuerdo) Zadvydas (que prohíbe tener a inmigrantes encarcelados por tiempo indefinido). También (alcanzar) un acuerdo seguro con México y aumentar los castigos de fraudes silenciosos, cambiar la manera en que procesamos a los UAC (menores no acompañados) y tenemos que desmantelar el contrabando y TCO (las Organizaciones Criminales Transnacionales) de principio a fin". Con todos estos cambios, agregó Nielsen, "ya estaríamos encaminados a un 75%".



El plan de Trump

Los programas mencionados por Nielsen corresponden a protecciones legales aprobadas por el Congreso y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia para resguardar los derechos de los inmigrantes.

Los demócratas del Congreso han dicho que no respaldan la política migratoria del presidente, pero no tienen votos suficientes en ambas cámaras para aprobar leyes que protejan o permitan a los indocumentados defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Trump, por su parte, ha advertido al legislativo que no promulgará leyes contrarias a su plan migratorio. Y mientras espera a que el Congreso convierta en ley sus promesas de campaña, ha ido construyendo una reforma migratoria en base a acciones ejecutivas y memos.

El 25 de enero, cuando firmó su primera orden decreto, estableció que la inmigración indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.



Las medidas en curso



Estos son acuerdos, medidas o leyes vigentes citados por Nielsen que el gobierno desea modificar:

Acuerdo Flores. Acuerdo judicial alcanzado en 1997 durante el caso Flores versus Meese. Prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas. Si el gobierno de Trump lo quita, nada impedirá que detenga a menores de edad cuando llegan a la frontera o se encuentren dentro del territorio de Estados Unidos.

Ley TVPRA. Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés). Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta su futuro en Estados Unidos.



Acuerdo Zadvydas. Fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2001 llamado "Zadvydas v. Davis". Sostiene que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional, explica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Aumentar los castigos de fraudes. Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que el gobierno no ha definido todavía que hechos serán calificados como fraude. Y si la determinación de fraude quedará o no a discreción de los agentes de inmigración. El tema, agregan, puede colocar a miles de inmigrantes al borde de la deportación acelerada, indican.

Cambio en proceso de los UAC. Al suspender la ley PVPRA, el gobierno de Trump busca interrumpir el debido proceso de los menores de edad no acompañados que llegan a la frontera y acelerar las deportaciones.

Desmantelar el contrabando y TCO. Desde marzo del año pasado el Departamento de Justicia ha buscado la manera de procesar a los padres de menores no acompañados bajo cargos de tráfico humano. No está claro, por ahora, qué pasos dará el DHS para desarrollar esta estrategia y si pedirá la colaboración de México para poner fin al tráfico de inmigrantes en la frontera.



El gobierno de Trump también contempla deportar a México a todo inmigrante indocumentado que procese sin importar su nacionalidad, plan que fue incluido en las órdenes ejecutivas del 25 de enero de 2017 sobre el muro y las ciudades santuario.