¿Tú también caíste por inocente?: las 10 barbaridades y mensajes más descabellados de los últimos meses

¡2020! ¡ Vaya qué año! No solo una pandemia detuvo el mundo que conocíamos; también fue un año muy polarizado en la política de Estados Unidos. Las elecciones del 3 de noviembre hicieron evidente esa división y agudizaron los enfrentamientos políticos y la desinformación. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, los funcionarios que presten juramento en enero representarán a dos grupos de votantes que desconfían profundamente los unos de los otros y que están fundamentalmente en desacuerdo sobre "políticas, planes e incluso los problemas que el país enfrenta hoy".

Las desinformaciones de este año también son signos característicos de la polarización en Estados Unidos. Durante la campaña electoral y después de las elecciones, en El Detector , y en alianza con FactChat, pudimos desmontar una serie de afirmaciones falsas, engañosas y sin evidencias que esperamos que no sobrevivan. Aquí hacemos una selección de las “barbaridades” y teorías conspirativas, entre las más de 220 verificaciones de hechos que hemos publicado los últimos meses.

1- El beso -que no se dieron- Obama y Nancy Pelosi

2- El loop de las acusaciones de pedofilia contra los Biden

Las teorías de que los demócratas, sobre todo Joe Biden y Kamala Harris, defienden que el aborto pueda realizarse hasta el momento del nacimiento del bebé se repitieron en los discursos presidente Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence. Los dos dijeron, incluso, que el presidente y la vicepresidenta electos defienden que el dinero de los contribuyentes financie esa práctica. No es cierto:

3- No es cierto que haya casi 30 cargos de abuso sexual contra Trump

Una información falsa contó 26 casos judiciales por abuso sexual contra Donald Trump. No es cierto que el presidente tenga todas esas acusaciones desde 1970. Algunos casos no se presentaron ante los tribunales. Sobre la afirmación de que Trump abusó de una niña: esa demanda, de una mujer que dijo que la agresión sexual ocurrió cuando ella tenía 13 años, se retiró en 2016.

4- Trump no pidió asesinar (shot, disparar) a Biden

La contienda electoral tuvo todos los tonos posibles, incluso un señalamiento que se diseminó tras una mala elección de palabras que hizo Trump. En un discurso el martes 27 de octubre de 2020, el mandatario sugirió que Biden estaría "acabado" a las tres semanas de comenzar su potencial presidencia. Trump utilizó la palabra shot , que además de "baleado", significa "acabado", " agotado ". Las redes sociales hicieron su trabajo de hacer correr el rumor, pero no es cierto, Trump no convocó el asesinato de su contendor.

5- El retorno del Pizzagate

La desmentida teoría del Pizzagate de 2016 volvió con fuerza en las redes sociales en la recta final de la campaña electoral, aunque no hay ni ha habido evidencias de que líderes demócratas estén involucrados en una red de delitos sexuales contra menores. Las publicaciones en redes sociales señalaban a Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden de ser parte de una red de trata infantil. Nuestros aliados de FactCheck.org hicieron la verificación de todos los hechos y acá recordamos lo que se dijo y lo que verdaderamente se sabe:

6- El “fraude”… de todo tipo

“Estábamos listos para ganar esta elección. Francamente, sí ganamos esta elección (...) Este es un fraude importante a nuestra nación. Queremos que la ley se use de manera adecuada, así que iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que pare toda la votación. No queremos que encuentren ninguna papeleta a las 4 de la mañana y la agreguen luego a la lista, ¿ok?". Así comenzó Donald Trump un discurso triunfalista la madrugada del 4 de noviembre. Ese fue el primer día que el presidente se autoproclamó ganador.

Sin embargo, semanas antes del 3 de noviembre, Donald Trump ya barajaba el discurso del fraude electoral, pero las redes sociales fueron sus principales aliadas en sostener con falacias su teoría: que los demócratas enviarían boletas marcadas antes de las votaciones; que estaba la prueba de un video de supuestos trabajadores electorales cometiendo fraude en Pennsylvania; que Wisconsin reportó una participación de 101%; que en Arizona descartaron boletas porque se completaron con tinta indeleble ... y más. Hicimos una a una las verificaciones correspondientes y encontramos que son falsas unas, otras engañosas y del resto no hay evidencias que las sostengan.

Los abogados de Trump emprendieron una serie de acciones para comprobar “el triunfo”. Las demandas no pudieron ser probadas. A seis estados, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Arizona, Michigan y Nevada, llevaron los abogados de Trump las denuncias y sobresalen dos elementos: la falta de evidencia de fraude electoral y una larga serie de derrotas y reveses legales.

Una de las reclamaciones más socorridas por Trump y su campaña era que en Pennsylvania no habían permitido el acceso de observadores electorales republicanos durante el conteo. Pero en la corte, al ser interrogado por el juez federal de distrito Paul S. Diamond, el abogado de la campaña de Trump Jerome Marcus admitió que sí había observadores republicanos presentes con una frase célebre: había "un número de personas en la sala diferente a cero".

7- El “gran fraude electrónico” aún sin demostrar

Más de siete semanas después de las elecciones, el equipo del presidente no ha presentado ni una sola prueba sobre el “fraude electrónico”. Por el contrario, ante la amenaza de demanda de la empresa Smarmatic, Fox News y Newsmax desmintieron sus informaciones repetidas sobre este supuesto robo electoral.

8- No existió la vezzzz que Biden roncó en televisión local

Varios de los ataques que recibió Joe Biden por parte de seguidores republicanos tuvieron que ver con su avanzada edad. Por Facebook corrió un video alterado que lo mostraba durmiendo en una entrevista en televisión local. ¿Es cierto? No. Ni siquiera era un video reciente. Para la manipulación se usó como base una entrevista a Harry Belafonte, y se escuchan ronquidos en segundo plano que pareciera que fueron añadidos con tecnología.

9- Trump enloquece con las teclas y Twitter lo castiga

10- La vacuna no altera el ADN y no es mejor contagiarse para lograr la inmunidad

El coronavirus no solo ha generado temor por el contagio, sino por todo lo que se dice sobre él sin evidencia científica. En chats de la familia o de madres, padres y representantes de la escuela, circula un video de una médico que advierte que la vacuna contra el coronavirus altera el ADN. No, no es cierto lo que dice y la comprobación viene de voces de expertos científicos e incluso de la Organización Mundial de la Salud, de cuando 25 vacunas eran candidatas a resolver la crisis sanitaria.