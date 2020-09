Trump arremete con nueva falsedad sobre fraude electoral: demócratas enviarán por correo "80 millones de boletas no solicitadas"

Trump, 7 de septiembre: [Ellos] tienen muchas cosas malas andando y pelean sucio. La pelea más sucia de todas es la emisión de 80 millones de boletas, no solicitadas. No se han solicitado; solo están enviando 80 millones de boletas a todo el país. Ochenta millones de boletas no solicitadas. Las llamo "boletas no solicitadas". Ésa será la pelea más sucia de todas. La gente recibirá las boletas y van a decir: "¿Qué estoy haciendo?" Y luego van a recoger los frutos. Van a hacer todas esas cosas.