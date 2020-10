Hunter Biden se vuelve "presa" predilecta en la recta final de la campaña con denuncias infundadas y ni una prueba contundente

El origen

Hace unas semanas el diario New York Post - propiedad de Rupert Murdoch y considerado un medio de derechas por la organización Media Byas/Fact Check- publicó un artículo basado en correos electrónicos presuntamente obtenidos de una computadora portátil que Hunter Biden había dejado supuestamente para su reparación en un taller de Delaware, en abril de 2019. El reporte sugiere que el hijo del candidato demócrata, Joe Biden, propició una reunión de un alto ejecutivo de una empresa de energía ucraniana y su padre cuando era vicepresidente. ¿Es cierta esta afirmación? No, no hay evidencias.

Mientras avanzan los días y se acerca el día de la elección, se suman nuevas denuncias similares, sin aportar pruebas contundentes. Por ejemplo, la afirmación del del teórico de la conspiración Alex Jones de que la Casa Blanca está preparada para publicar supuestas imágenes de Hunter "violando y torturando a niñas"? No, eso tampoco es cierto. No hay pruebas que sostengan una acusación tan grave, ni siquiera en el artículo de The New York Post.