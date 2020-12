Para evitar demandas, Fox News se retracta de acusaciones de fraude electoral contra Smarmatic y Dominion

Las compañías niegan tales acusaciones y las autoridades de los estados señalados aseguran que no hay existe evidencia de que ningún sistema de votación haya cambiado o eliminado votos en las elecciones de 2020 en EEUU.

Fox da marcha atrás

"Hay muchas opiniones sobre la integridad de la elección, las irregularidades de la votación por correo, de las máquinas de votación electoral y el software de votación", dijo Dobbs, quien habló con Edward Perez, un experto en tecnología de votación en el Open Source Election Technology Institute, una organización no partidista que supervisa procesos electorales.

"No he visto ninguna evidencia de que el software Smartmatic se haya utilizado para eliminar, cambiar o alterar nada relacionado con las tabulaciones de los votos", dijo Pérez.

The Washington Post había reportado que el segmento de Dobbs fue en respuesta a una carta legal enviada este mes por Smartmatic a Fox News así como a medios de derecha más pequeños, como Newsmax y One America News. Las cartas exigían "una retractación total y completa de todas las declaraciones e informes falsos ".

"Fox News se ha involucrado en una campaña de desinformación concertada contra Smartmatic. Fox News les dijo a sus millones de espectadores y lectores que Smartmatic fue fundada por Hugo Chávez, que su software fue diseñado para arreglar las elecciones, y que Smartmatic conspiró con otros para defraudar al pueblo estadounidense y arreglar las elecciones estadounidenses de 2020 por cambiar, inflar y eliminar votos", indica la carta.

Dominion no se ha dirigido específicamente a ninguna organización de noticias sino que sus abogados enviaron una carta a Sidney Powell, abogada vinculada a la campaña de Trump, para pedirle que se retracte de varias de las acusaciones "desaforadas y imprudentes" que hizo sobre la compañía, añadiendo que algunos de sus empleados fueron acosados, acosados y recibieron amenazas de muerte.

Newsmax "clarifica": ni los Clinton ni Pelosi tienen nada que ver



"A Newsmax le gustaría clarificar... hay una serie de hechos que los televidentes deberían conocer. Newsmax no ha encontrado ninguna evidencia de que Dominion o Smartmatic son dueñas una de la otra o tienen algún tipo de negocio asociado entre ellas. No tenemos evidencia de que Dominion use el software de Smartmatic o viceversa. Ninguna evidencia ha sido ofrecida de que Dominion o Smartmatic usen software o reprograman software que hayan manipulado votos en las elecciones 2020"