Trump no pidió asesinar a Joe Biden

¿El presidente Trump pidió el asesinato de su oponente político Joe Biden? No, eso no es cierto. Aunque quizás fue una mala selección de palabras, los comentarios del presidente Trump en un discurso el martes 27 de octubre de 2020, en el que sugirió que Biden estaría "acabado" (Trump utilizó la palabra shot, que además de baleado, significa acabado, agotado) - a las tres semanas de comenzar su potencial presidencia - no fue un llamado al asesinato de Biden. Otra referencia en un discurso en Omaha, Nebraska, más tarde ese día dejó en claro que se refería a su afirmación de que Biden carecía de la resistencia física y mental para realizar el trabajo. Incluso, aunque su intención hubiera sido predecir que Biden sería asesinado, no era un llamado a que sucediera.