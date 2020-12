¿Fue una tecnología chavista la culpable del presunto fraude que denuncia Donald Trump?

¿Los tentáculos del chavismo manipularon las elecciones, más específicamente el sistema automatizado, del pasado 3 de noviembre, como sostiene el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, o en su momento también dijo Sidney Powell? No, no hay evidencias.

Pero aunque los verificadores de datos , la prensa e incluso el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr , han asegurado que no hay pruebas de las acusaciones de fraude electrónico o masivo, hay una teoría que sobrevive en las redes sociales, con el nombre de Smartmatic, la empresa que suministró tecnología electoral en Venezuela con acusaciones similares.

Esta acusación dice que Smartmatic se responsabilizó en Venezuela de multiplicar votos dentro de las máquinas a favor del chavismo, poner topes de conteo de los votos a la opción opositora y tergiversar los resultados electorales. ¿Era cierto? Aún no han encontrado evidencias.

Pasado un mes después de las elecciones, y pese a que Trump concedió que su gobierno iniciara la transición con el equipo de Biden, Donald Trump ha seguido difundiendo en cuenta de Twitter que ganó las elecciones y que hubo fraude en los resultados. Sin embargo, el 12 de noviembre la Agencia de Seguridad, Ciberseguridad e Infraestructura (Cisa, por sus siglas en inglés) afirmó : “No hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya sido comprometido de alguna manera”, reza parte del comunicado.

Altos funcionarios electorales del país, que hicieron seguimiento a la elección, respondieron a The New York Times sobre el presunto fraude que no encontraron evidencias de alteraciones en los resultados. Incluso, el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, calificó de “risible” la queja de dos senadores republicanos sobre la alteración de resultados.

La Asociación Nacional de Directores Electorales (Nased, por sus siglas en inglés) ratificó el 12 de noviembre que los resultados de la elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de Estados Unidos. “Si bien sabemos que hay muchas afirmaciones infundadas y oportunidades de desinformación sobre el proceso de nuestras elecciones, podemos asegurarle que tenemos la máxima confianza en la seguridad e integridad de nuestras elecciones, y usted también debería hacerlo”, se lee en una declaración conjunta de los comités ejecutivos del Consejo de Coordinación del Gobierno de Infraestructura Electoral y del Consejo de Coordinación del Sector.

Desde esa fecha no ha habido más actualizaciones sobre pronunciamientos de la Cisa o la Nased.

Primero lo primero



Habían transcurrido apenas minutos del 4 de noviembre cuando Donald Trump, en su cuenta Twitter, denunció fraude. Los días siguientes, él y su equipo legal, encabezado por Rudy Giuliani, continuaron con la teoría, aunque sin bases. La mayoría de las demandas e impugnaciones legales del equipo de Trump no prosperaron en Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Michigan y Nevada.

El centro de la disputa de Trump se centró en el voto automatizado, específicamente en Dominion Voting Systems, empresa a la que, en principio, acusaron de eliminar 2.7 millones de votos , pero a la que también relacionan con la empresa proveedora de tecnología electoral Smartmatic. Sin embargo, el mercado electoral de empresas que proveen voto automatizado en Estados Unidos está dominado por tres compañías. Smartmatic no es una de ellas.

Uno de nuestros aliados en FactChat desmontó una de las tantas teorías de Giuliani: El software de Dominion no es de Smartmatic y los votos no se envían a servidores en España . “Los votos no se almacenan en servidores en España, y no hay evidencias de que la empresa Smartmatic (que rompió relación comercial con el gobierno de Venezuela en 2017) sea propietaria de Dominion a través de Indra Sistemas”, fue la conclusión a la que llegó Lead Stories en su verificación de hechos.

Un reporte de la escuela de negocios Penn Wharton de la Universidad de Pennsylvania muestra que la cobertura del mercado de proveedores de tecnología electoral está encabezada por Election System & Software (43,8%); Dominion Voting Systems (37,3%); Hart Intercivic (11%) y otros (8%). El estudio no menciona a Smartmatic.

El equipo de abogados de Trump mezcló diferentes empresas, ES&S, Dominion, Indra y Smartmatic, con el objetivo de cimentar la denuncia del fraude. “Estamos usando una empresa extranjera que es propiedad de venezolanos cercanos a Chávez”, afirmó falsamente Giuliani.

El único nexo que tienen Dominion y Smartmatic es que ambas están certificadas como proveedores internacionales de hardware, software y maquinarias de votación. Al respecto, ya nuestros aliados agrupados en FactChat han hecho al menos tres comprobaciones sobre Dominion y de cómo las afirmaciones de Trump y su equipo se han ido derrumbando con los días. Acá los recordamos:



Para estas elecciones de 2020, sólo el condado de Los Ángeles usó la tecnología de Smartmatic. Según la página de la empresa, proporcionaron hardware, software, un centro de operaciones y soporte durante el proceso electoral. Y, según aclaran en su página web, Smartmatic no cuenta, tabula ni almacena votos. Meses atrás, un vocero calificado de la empresa aseguró a Univision Noticias que su sistema está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil de identificar por sus mecanismos de auditoría. Incluso, lo reafirman en su una declaración pública en la que señalaron que hubo una manipulación de la data de participación por parte del chavismo en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 2017.

En su página web, Smartmatic incluyó una sección llamada "Smartmatic Fact-checked" donde detallan que todo su sistema es auditable, que no tienen afiliación con gobierno o partido político alguno, e incluso que la compañía no se fundó en Venezuela, aun cuando sus fundadores son venezolanos.

Las elecciones en Venezuela



¿Por qué el equipo de abogados de Trump menciona a una empresa que saben que no tiene mayor dominio en el voto automatizado estadounidense? Voceros de la oposición usaron la teoría de la manipulación del sistema de votación por años , pero no han aportado evidencias de esas afirmaciones.

La empresa Smartmatic ofreció servicio de automatización del sistema electoral venezolano por más de 13 años. De 16 elecciones, la oposición ganó solo dos: el referéndum consultivo de 2007 y las parlamentarias de 2015, que le dieron una aplastante mayoría a los adversarios de Nicolás Maduro. Por la evidente desproporción en las victorias y la forma en que obtuvo la empresas sus contratos, que se hicieron sin especificar el monto total de la contratación y bajo el argumento de que la empresa saliente, ES&S abultaba el costo de las máquinas , se tejieron una serie de teorías, incluida que el exdirector del Poder Electoral en Venezuela, Jorge Rodríguez, era dueño o socio de Smartmatic.

Smartmatic prestó servicios de software y hardware a las elecciones en Venezuela desde el 2004 hasta 2017, pero no hubo forma de que ni la oposición de Venezuela (ni el oficialismo ahora de Estados Unidos) presentaran pruebas de alteración de los resultados, al menos en el sistema automatizado. Dirigentes opositores en Venezuela como Henrique Capriles Radonski llegaron a denunciar el robo de las elecciones , pero no por la automatización, sino porque el Poder Electoral no permitía auditorías posteriores de los cuadernos electorales.

“Nicolás Maduro está tratando de vincular el proceso electoral a la máquina de votación. Yo lo quiero sacar de la máquina porque el problema es el cuaderno de votación. Ese es el único instrumento que personaliza el voto, lo único que deja realmente constancia de que ustedes y yo votamos. No es posible determinar el fraude si solo se revisa el funcionamiento del sistema”, afirmó luego de perder las elecciones contra Nicolás Maduro por un margen muy cerrado .

Igualmente, hace unas semanas también surgió la frase “Todo lo que huela a Smartmatic es sospechoso”, emitida en un programa de opinión por internet. Las declaración se puede ver aquí , pero no hay ni una comprobación o evidencia, más allá de que la empresa inició operaciones en era chavista y que fue seleccionada sin que se conociera públicamente de cuánto fue la contratación.

Smartmatic tiene operaciones en los cinco continentes. Incluso, en el sistema venezolano, que es donde mayor experiencia tiene, decidieron romper relaciones comerciales en 2017 porque el Poder Electoral, afín a Maduro, dio un resultado distinto al que habían computado desde el sistema automatizado. “Smartmatic tiene los elementos suficientes para decir que los datos que anunció el Poder Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y el sistema es de, al menos, un millón de votos ”, dijo el presidente de Smartmatic Antonio Mugica.

Para ese momento, Nicolás Maduro convocó a una elección para elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que redactaría una nueva Constitución. Las autoridades electorales leyeron que 8.089.320 personas participaron, por lo que la empresa dijo que la data de participación había sido “manipulada” y que con una auditoría de los mecanismos intrínsecos se podía determinar cuánta gente realmente participó.

Después de esto, Nicolás Maduro cargó contra el sistema electoral que años atrás el chavismo había alabado como el más eficiente, transparente y sólido del mundo. Tildó de “estúpido e inmoral” al presidente de Smartmatic por denunciar que los resultados almacenados en el sistema eran diferentes a los que presentó la autoridad electoral. Una de las afirmaciones de Maduro para ese momento fue que el presidente de la empresa (Antonio Mugica) tenía conversaciones con Donald Trump para llamar a una intervención militar en Venezuela.

Ahora, tres años después, la gestión de Trump acusa a la empresa de intervenir en los resultados que le dieron la victoria a Joe Biden.

Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa el 19 de noviembre que “Dominion es una compañía canadiense, pero todo su software es de Smartmatic. Las máquinas tienen un software electoral creado en Venezuela para asegurarse de que nunca perdieran unas elecciones. Usamos esas máquinas, que pueden ser manipuladas. Espero que no nos conviertan en Venezuela y le roben las elecciones a los estadounidenses”. Fue secundado por Sidney Powell, quien afirmó que el sistema que se usó en Estados Unidos es el mismo que se creó en Venezuela "bajo la direccion de Hugo Chávez para asegurarse de nunca perder una eleccion despues del resultado de un referendum constitucional".

El 22 de noviembre, Jenna Ellis, del equipo de campaña de Trump y Pence, publicó un breve comunicado en Twitter en el que se leía. “Sidney Powell está ejerciendo por su cuenta. Ella no es miembro del equipo legal de Trump y tampoco ejerce como abogada personal del presidente". Un día después, Giuliani, en una entrevista con Lou Dobbs a través de la cadena Fox News, afirmó que el equipo Trump y ella (Powell) seguían dos teorías diferentes.

Pero Powell sí era parte del equipo de abogados de Trump, y un tuit de él publicado el 14 de noviembre, así lo confirma. “¡Espero que el alcalde Giuliani encabece el esfuerzo legal para defender NUESTRO DERECHO a ELECCIONES LIBRES y JUSTAS! Rudy Giuliani, Joseph di Genova, Victoria Toensing, Sidney Powell y Jenna Ellis, un gran equipo, se suma a nuestros otros maravillosos abogados y representantes". Y, al menos en la rueda de prensa del 19 de noviembre, Powell y Giuliani declararon desde el mismo podio y sobre el mismo tema: la presunta injerencia del chavismo en las elecciones estadounidenses.

Esta verificación de datos forma parte del convenio FactChat, coordinado por la International Fact-Checking Network (IFCN) con el apoyo de WhatsApp. El objetivo del proyecto es llevar mejor información en español durante las elecciones presidenciales de los EEUU en 2020. Este y otros chequeos políticos los puedes recibir directo por WhatsApp haciendo click aquí o registrando el número +1 727-477-2212 y escribir "Hola". Te esperamos.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si tienes una propuesta de verificación del discurso político o imágenes: eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.

#chatbot