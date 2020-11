Con afirmaciones falsas y engañosas, Trump apela al discurso del "fraude electoral" desde semanas antes de las elecciones

Para Donald Trump el fraude electoral existía antes de las las elecciones del 3 de noviembre, cuando apenas comenzaba la votación por correo. Sus argumentos, la mayoría falsos y engañosos, apuntaban a que los demócratas podrían enviar boletas no solicitadas, o que las votaciones a su nombre serían desechadas. Lo repitió no una, sino muchas veces, en sus discursos: la única manera de que pierda es que me hagan trampa.

En su discurso del 5 de noviembre por la noche en la Casa Blanca lo reiteró: "(…) Y creemos que vamos a ganar esta elección fácilmente, creemos que va a a haber muchos litigios, porque tenemos tantas evidencias, tantas pruebas, y esto va a taerminar quizás en la Corte más alta de esta tierra, ya veremos. Pero creemos que va a haber muchos litgios, porque no podemos permitir que nos roben así una elección. Y les digo, he estado hablando de esto por muchos meses con todos ustedes, y he dicho con mucha fuerza que los votos por correo terminarían siendo un desastre. En elecciones pequeñas fue desastroso, en elecciones pequeñas y muy fáciles de manejar fue desastroso. Esta es una versión a gran escala y se está poniendo peor y peor cada día”.

Durante estos últimos días de espera de resultados definitivos se generaron aún más rumores, informaciones falsas, engañosas y sin evidencias sobre el fraude: que había más votantes que inscritos, que era necesario un reconteo en Winsconsin por las irregularidades en ese estado, o que se habían desechado boletas en Pennsylvania. Todos los bulos se fermentaron en redes sociales, donde el efecto suele ser masivo y viral.

En El Detector, y en colaboración con nuestros aliados, hemos podido verificar algunas de las afirmaciones en torno al presunto fraude electoral.

¿Es posible que los demócratas enviaran 80 millones de boletas de votación "no solicitadas"? No, esto es una afirmación falsa que lanzó el presidente Donald Trump en una comparecencia el 7 de septiembre, en Labor day (Día del Trabajo). En realidad, nueve estados y el Distrito de Columbia enviaron papeletas de votación por correo a aproximadamente 44 millones de votantes registrados, poco más de la mitad que refirió Trump. Pero el envío automático de papeletas a los votantes registrados no es algo nuevo ni indica "trampa" alguna, como afirmaba el presidente.



Donald Trump dijo en su último discurso de campaña en Pennsylvania, en octubre, que "la única forma en que podemos perder, en mi opinión, es [si se produce] un fraude masivo". Allí tergiversó episodios anteriores sobre papeletas por correo, conteo de votos, verificación de firmas, observadores electorales.



En una noche de película, sin resultados y mucho movimiento en los centros electorales, ya en la madrugada del 4 de noviembre Donald Trump tuiteó una seguidilla de mensajes en los que, sin pruebas ni evidencias, cantaba fraude. Esto le valió penalizaciones de Twitter, que rápidamente etiquetó el contenido con una advertencia: "Una parte o todo el contenido compartido en este tuit está cuestionado y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico".

Hicimos estas verificaciones sobre los señalamientos de Trump en la jornada postelectoral:

Las redes se hacen eco del supuesto "fraude" y tuvimos que hacer aclaratorias:



Al cierre de esta nota, Twitter ha puesto advertencias de distintos tipos - todos por desinformación - a 26 de los tuits del presidente Trump, desde la madrugada del 4 de noviembre. La mañana del domingo 8 de noviembre el presidente insistió en el "robo" de la elección y la red social indicó en sus mensajes que esas afirmaciones están en disputa.

Desde el 7 de noviembre, Twitter deja ver el mensaje, pero agrega una exclamación con una frase de advertencia y un hipervínculo a notas informativas que ofrecen contexto al mensaje del mandatario, explican o desmienten lo que dice. Por ejemplo "Expertos confirman que el fraude electoral de cualquier tipo es extremadamente raro en EEUU", como lo explicamos aquí en español.

