¿El software de Dominion Voting Systems lo desarrollan ingenieros de Venezuela y los votos se enviaron a servidores en España? No, eso no es cierto. Expertos gubernamentales e independientes en tecnología electoral confirman lo que dice el portavoz de Dominion: Dominion, fundada por canadienses, tiene su sede en Denver, Colorado. Los votos no se almacenan en servidores en España, ya que los sistemas electorales informáticos evitan cualquier conexión a Internet para reducir la vulnerabilidad ante los piratas informáticos.