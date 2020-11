Desmontando la nueva falacia: el sistema electoral Dominion no eliminó 2.7 millones de votos de Trump

¿Muestra el análisis de datos que un proveedor de software electoral eliminó 2.7 millones de votos de Trump y cambió 435,000 votos de Donald Trump a Joe Biden? No, eso no es cierto. Los estados que utilizan el software de Dominion Voting Systems han informado que los pequeños contratiempos en el proceso del conteo de votos fueron el resultado de errores de usuario [humanos], fueron corregidos por el sistema de "escrutinio" bipartidista y no habrían cambiado el resultado en ningún estado. El "análisis de datos" al que se hace referencia es una serie de publicaciones en Internet de las cuales nadie asume responsabilidad, y la empresa de datos electorales cuyos datos un usuario anónimo afirma haber robado descarta la afirmación como una posible invención. Lead Stories ha probado el "análisis de datos" y encontró fallas en la metodología.

La afirmación la hizo el presidente Donald Trump en un tuit el 12 de noviembre de 2020 (archivado aquí ), que empezaba diciendo: "REPORTE: DOMINION ELIMINÓ 2.7 MILLONES DE VOTOS DE TRUMP EN TODO EL PAÍS". Y continuaba:

"EL ANÁLISIS DE DATOS REVELA QUE 221,000 VOTOS EN PENNSYLVANIA SE CAMBIARON DEL PRESIDENTE TRUMP A BIDEN. SE BORRARON 941,000 VOTOS. LOS ESTADOS QUE UTILIZARON [EL SOFTWARE DE] DOMINION VOTING SYSTEMS CAMBIARON 435,000 VOTOS DE TRUMP A BIDEN".

Así se veía la publicación en Twitter en el momento en que se escribía [este artículo]:



Dominion Voting Systems suministra actualmente tecnología electoral a 28 estados de Estados Unidos, incluyendo los estados pendulares de Pennsylvania, Nevada y Arizona, aunque no en todos los condados. Por ejemplo, hay otros dos sistemas de votación que se utilizan en Pennsylvania, que son Unisyn Voting Solutions y Clear Ballot.

Dominion Voting Systems sostiene que no existen dichos errores o fraudes en sus sistemas. En un correo electrónico del 7 de noviembre de 2020 a Lead Stories, el portavoz de la compañía escribió:

"No hay informes fiables ni pruebas de errores de software del sistema en Georgia o Michigan, incluyendo los reportes erróneos de resultados no oficiales del condado de Antrim, Michigan".

Edward Pérez, experto en seguridad y tecnología electoral del Open Source Election Technology Institute (OSET) dijo que ha trabajado en tecnología electoral y administración de elecciones durante 17 años y que un robo de votos de esa magnitud no es posible, dadas las múltiples verificaciones cruzadas que los empleados electorales, administradores y observadores electorales utilizan para el conteo de votos:

"No tengo conocimiento de ninguna evidencia creíble en ningún lugar que indique que Dominion Voting Systems, mediante defectos de software o malicia o conducta indebida, esté eliminando o cambiando votos en la magnitud que el presidente alega en sus tuits. La acusación de que muchos votos podrían eliminarse o cambiarse en esa magnitud sin que se detecte es prácticamente absurda".

En una entrevista telefónica el 12 de noviembre de 2020 con Lead Stories, Pérez, director global de desarrollo tecnológico del Instituto OSET, calificó la afirmación de prácticamente imposible y detalló por qué:

"La tecnología de votación no viene de la nada. Es al menos uno de los tres pilares que hace posible la administración electoral ... Además de las máquinas de votación, (hay) procedimientos complicados de múltiples niveles, una compleja serie de salvaguardas. Todos y cada uno de esos registros electorales deben conciliarse con otros métodos de verificación. Debes cotejar y conciliar la cantidad de votos con la cantidad de personas que se registraron. Si mágicamente empiezas a eliminar votos, vas a crear enormes vacíos en los registros de una elección".

Pérez dijo que los errores en los conteos en el condado de Gwinnett, Georgia y el condado de Antrim, Michigan, se detectaron y corrigieron precisamente debido al proceso de verificación cruzada.

Edison Research, cuyos datos electorales supuestamente fueron pirateados para probar el cambio de votos, rechazó la idea de que las afirmaciones de fraude electoral se hayan podido basar en ninguno de sus informes. En un correo electrónico del 12 de noviembre de 2020 a Lead Stories, Larry Rosin, presidente de Edison Research, escribió:

"Edison Research no ha emitido ningún 'informe' ni tenemos conocimiento de ningún fraude electoral".

Edison Research proporciona encuestas de salida, conteo de votos, proyecciones electorales y estimaciones de delegados a The New York Times, ABC, CBS, CNN y NBC, entre otros medios de comunicación.

La afirmación [del robo y cambio de votos a través de Dominion Voting Systems] llegó a la cuenta de Twitter del presidente a través de la siguiente ruta: Publicaciones anónimas en un sitio web donde se hace referencia a Trump como GEOTUS (Dios Emperador de Estados Unidos), que luego se convirtieron en un artículo de GatewayPundit.com, que posteriormente se discutió en vivo en One America News Network.





Origen de la afirmación

Un usuario llamado "PedeInspector" en TheDonald.win afirma que robó los archivos de "Edison" de The New York Times y los usó para identificar momentos en los que, afirma, los votos se cambiaron repentinamente del conteo de Trump al conteo de Biden.



En un correo electrónico del 12 de noviembre, la vicepresidenta de comunicaciones de The New York Times, Danielle Ha, dijo que no hay evidencia de fraude en los datos del Times:

"Los resultados de las elecciones aún no son oficiales en muchos lugares. Los funcionarios electorales continúan actualizándolos y verificándolos, y los proveedores de resultados continúan actualizando y verificando las cifras que reportan. A veces, en el transcurso de la presentación de reportes de resultados, los funcionarios o proveedores de resultados cometen pequeños errores, como mezclar dos números, y corrigen esos errores conforme verifican los datos. Estos cambios son comunes en la difícil tarea de reportar millones de votos en miles de contiendas y no son en absoluto inusuales.

No hay evidencia en nuestros datos de que los votos se hayan cambiado de forma fraudulenta entre candidatos".

En un momento, durante la serie de publicaciones, "PedeInspector" afirma que One America News, un sitio web conservador, tiene los números confundidos.



Más tarde, "PedeInspector" señala que los "datos de Edison" podrían no ser auténticos y podrían no mostrar lo que él ha dicho que muestran.



"PedeInspector", en otro momento de la serie de publicaciones, afirma no ser un "pede estadounidense". El apodo - pede - puede ser una referencia a una canción de dubstep, "Centipede", que a menudo se tocaba en los mítines de la campaña de Trump.

Repetición de la afirmación por parte de Gateway Pundit

Gateway Pundit, un sitio web de noticias conservador que se hace eco de muchas conspiraciones, usó publicaciones de "PedeInspector" para escribir "El análisis de los datos de la noche de las elecciones de todos los estados muestra que MILLONES DE VOTOS cambiaron del presidente Trump a Biden o se perdieron, utilizando Dominion y otros sistemas".

El reporte de Gateway Pundit, del 10 de noviembre de 2020 a las 6:32 pm de Joe Hoft, le da el crédito a PedeInspector: "Esta noche nos llevaron a un sitio en Internet, thedonald.win, donde alguien que había visto nuestras publicaciones decidió hacer un análisis por sí mismo. En el artículo, el autor afirma que su trabajo es una lista completa de votos cambiados de Trump a Biden o votos borrados por Dominion (las máquinas de votación utilizadas en muchos estados de Estados Unidos)".

Las publicaciones de "PedeInspector" no se enfocaron en Dominion, sino que parecían haberse basado enteramente en el supuesto robo o extracción de los datos de la noche de las elecciones del sitio web de The New York Times.

El artículo de Gateway Pundit continúa:

“(El autor afirma que su trabajo ha sido verificado, pero no hemos verificado los resultados, por lo que actualmente calificamos sus resultados como " no auditados"). El autor decidió obtener los datos por sí mismo y realizar un análisis de los votos nacionales cambiados de Trump a Biden y los votos borrados (la cantidad total de votos contados disminuyó en esa cantidad durante el conteo).

El autor obtuvo datos que se han difundido y que, según informes, fueron recopilados por The New York Times la noche de las elecciones.

Al examinar los datos, el autor pudo ubicar una instancia en la que los votos se cambiaron de Trump a Biden, por lo que decidió realizar un análisis de todo el conjunto de datos, comenzando con los estados donde se utilizan las máquinas de votación Dominion.

El autor también afirma que los datos provienen de Edison Research y son los mismos datos que se utilizan para la cobertura electoral al menos por parte de ABC News, CBS News, CNN y NBC News".





Lead Stories calcula fallas en los métodos de "PedeInspector"

Para probar la teoría de PedeInspector, Lead Stories replicó su método, extrayendo los datos del sitio de The New York Times. De hecho, los archivos JSON contienen una serie cronológica de la situación de cada estado a lo largo del tiempo.

En cada momento, los datos incluyen el porcentaje de precintos que informan, el número total de votos contados, la proporción [ ratio] para Trump y la proporción para Biden. La proporción es un número entre 0 y 1, redondeado a tres decimales. (Si se convierte a un porcentaje, se redondea a un decimal). Tenga en cuenta que los datos JSON no incluyen conteos de votos exactos. Tenga en cuenta también que no se incluyen los datos de candidatos de terceros partidos.

Estos parecen ser los datos que The New York Times estaba usando para actualizar gráficos y otras presentaciones "en vivo" en su sitio web, pero después de sus respuestas iniciales, Edison Research se ha negado a conversar más [ con Lead Stories] sobre los datos o sus métodos.

Al monitorear las publicaciones de "PedeInspector" sobre los métodos, Lead Stories concluyó que este usuario multiplicó el conteo total de votos en cada jurisdicción por las proporciones en los datos de The New York Times, para obtener los conteos de Trump y Biden, declarando fraude si el conteo de Trump disminuía o solo si el conteo de Biden aumentaba de un momento a otro en la serie.

El defecto de este método: la precisión máxima de la proporción [ ratio] tiene un límite de 0.001, lo que es útil para gráficos que muestran proporciones de votos. Pero esa proporción significa que el cálculo de "PedeInspector" de los números absolutos será "inestable" conforme aumenta el número total de votos, porque 0.001 representa un número cada vez mayor de votos reales. Si se invierte un número, se presenta una diferencia cada vez mayor de votos en el cálculo, pero el cambio puede deberse a una pequeña cantidad de votos que pone a alguien "cuesta abajo"[ o "acabado"].

Dado que el redondeo de la proporción [ ratio] resulta ser 0.001, significa que la proporción real podría ser 0.0005 mayor o menor para ambos candidatos. Por lo tanto, una diferencia de un voto podría poner a alguien por debajo o por encima del umbral de redondeo, dando lugar a aumentos o disminuciones aparentemente grandes en el número de votos que "PedeInspector" calcula aplicando la proporción a los totales de votos reales.

Si se calcula cuáles son los números mínimo y máximo de votos posibles, dada una determinada proporción (es decir: el número total de votos multiplicado por la proporción -más-o-menos-0.0005), entonces se puede comprobar si hay disminuciones "imposibles" entre un momento y el siguiente. El número máximo posible de votos para un candidato nunca debe ser menor al mínimo posible en el momento anterior.

Lead Stories hizo esto con una hoja de cálculo de Excel, utilizando los datos CSV de "PedeInspector" en thedonald.win.

En la fórmula, Lead Stories calculó la cantidad mínima/máxima de votos de Trump y Biden dados la proporción y el redondeo. Las fórmulas en la hoja de cálculo de Excel también calculan cuántos votos son 0.1% (es decir, la precisión) y examinan los datos en dos columnas de prueba.

Una columna de prueba verifica si el número máximo posible de votos para un candidato es mayor que el mínimo anterior y dice "OK" si ése es el caso. La otra columna de prueba simplemente verifica si el número total de votos aumentó o se mantuvo igual en comparación con la línea anterior.

En la mayoría de los casos, las cosas están "OK" y cuando dan "NO OK", suele ser porque el número total de votos disminuyó, no porque un candidato u otro estuviera ganando o perdiendo números impares de votos.

La historia de Gateway Pundit no fue transparente sobre la forma en que el redondeo de la proporción puede, conforme aumentan los conteos de votos, generar aumentos o disminuciones aparentemente grandes que no se reflejan en los votos reales, sino que solo reflejan los límites de aplicar proporciones relativamente imprecisas a números muy grandes. Lead Stories está desarrollando un medio para compartir su hoja de cálculo para que se prueben sus hipótesis y fórmulas.





Autoridades estatales rechazan afirmaciones de mal funcionamiento del software de Dominion

Varios funcionarios estatales, incluyendo al menos un republicano, han rechazado las afirmaciones de que el software de Dominion Voting Systems causó conteos fraudulentos o erróneos en los votos para Trump y el candidato demócrata Joe Biden, o que hubo fraude de algún tipo.

"Este fue un error aislado que se rectificó rápidamente", dijo la secretaria municipal de Rochester Hills, Tina Barton, en un video publicado en Twitter, en respuesta a los tuits de la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna Barret, sobre los resultados de Michigan. El tuit de Barton ya se borró

La explicación del condado de Gwinnett, Georgia sobre los problemas con Dominion deja claro que los únicos problemas relacionados con Dominion no eran con la precisión de los conteos de votos, sino con la entrada de datos locales en las computadoras estatales para generar los cómputos estatales.

He aquí un ejemplo de una publicación de las actualizaciones del sitio web del condado sobre los resultados de las elecciones:

"Actualización #6, 8 de noviembre de 2020.

Los técnicos de Dominion Voting Systems enviaron con éxito al sistema de informes de elecciones del Secretario de Estado las boletas de Gwinnett no provisionales restantes, a las 2:34 pm del domingo".

Actualizaciones:

Hoy a las 12:53 a. m.

Actualizado para incluir, en el párrafo 11, el comentario de The New York Times sobre sus datos electorales. Se actualizó por segunda vez para añadir un examen matemático de Lead Stories del defecto en el análisis de "PedeInspector".



Este artículo fue publicado originalmente en Lead Stories el 12 de noviembre de 2020.

