Es falso que Hunter Biden admitiera haber hecho videollamadas desnudo ni haber guardado fotos sexualmente explícitas de una menor de 14 años

¿Admitió Hunter Biden haber hecho videollamadas desnudo por FaceTime y haber guardado fotos sexualmente explícitas de una menor de 14 años? No, eso no es cierto. No hay registro de que Hunter Biden haya confirmado haber hecho ninguna de esas cosas. La persona que hizo estas afirmaciones, un criminal indultado que se declaró culpable de falsificar dos contribuciones de campaña, no brindó evidencia documental, fotográfica o testimonial que corrobore su acusación.